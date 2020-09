Un résultat net de 243,5 M$ au premier trimestre 2020-2021

La Société des alcools du Québec (SAQ) a rapporté hier un résultat net de 243,5 M$ pour le premier trimestre de son exercice financier 2020-2021, qui se terminait le 20 juin 2020.

Dans un trimestre marqué par les divers impacts liés à la COVID-19, les ventes étaient légèrement en hausse de 0,7 %, comparativement au premier trimestre de l'exercice précédent, pour atteindre 768,6 M$.

Les ventes du réseau des succursales et des centres spécialisés ont atteint 678,3 M$, contre 693,2 M$ pour l'exercice précédent, soit une baisse de 14,9 M$.

Les ventes additionnelles de 88,8 M$ réalisées en succursales n'ont pas compensé la perte de ventes de 103,7 M$ due à la fermeture des restaurants et des bars. Quant aux ventes en volume, elles ont diminué de 1 % pour un total de 39,3 millions de litres.

Réseau des grossistes-épiciers

Les ventes réalisées auprès du réseau des grossistes-épiciers ont augmenté de 19,9 M$ ou 28,3 % pour totaliser 90,3 M$, provenant en partie des ventes en volume correspondantes en hausse de 29,1 % pour s'établir à 11,1 millions de litres.

Cette forte hausse est principalement attribuable à un achalandage accru dans le secteur de l'alimentation causé par l'impact de la COVID-19 suite à la fermeture des restaurants.

Charges nettes

Le ratio des charges nettes sur ventes s'est établi à 18 % pour le premier trimestre comparativement à 15,6 % pour le premier trimestre 2019-2020. Les charges nettes du premier trimestre ont donc atteint 138,1 M$ comparativement à 119,2 M$ pour l'exercice précédent, soit une hausse de 18,9 M$.

De cette hausse, 16,7 M$ sont directement attribuables aux coûts additionnels reliés à la pandémie, notamment en assurant le maintien de tous les emplois, le remplacement des employés devant s'absenter et la mise en place des mesures d'hygiène et de sécurité supplémentaires afin d'assurer la santé et la sécurité des employés et des clients.

Par ailleurs, l'achat moyen en succursale par les consommateurs s'est établi à 85,36 $ durant ce trimestre en regard de 48,78 $ pour la même période lors de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique par une baisse de l'achalandage en succursale, alors que les clients préféraient se présenter moins souvent en magasin en respect des directives de la Santé publique. Le prix de vente moyen au litre s'est situé à 19,32 $, comparativement à 19,10 $ au premier trimestre 2019-2020.

Aussi, la sensibilité des clients de la SAQ pour l'achat local a eu un impact important sur les ventes des produits d'ici. Au cours de ce premier trimestre, les ventes liées à l'ensemble des produits québécois ont crû de plus de 40 %.

Croissance des ventes sur SAQ.com

Les ventes en ligne ont connu une progression exceptionnelle au cours de ce trimestre avec une augmentation de 167 % par rapport au même trimestre l'année dernière. Même tendance du côté des produits québécois qui ont vu leurs ventes en ligne, toutes catégories confondues, bondir de près 3000 %, comparativement au premier trimestre 2019-2020.

En avril dernier, sensible aux conséquences de la pandémie de la COVID-19 sur de nombreux Québécois, clients et partenaires, la SAQ a adopté une série de mesures pour contribuer à l'effort collectif et venir en aide à ceux qui en ont besoin.

Elle a notamment maintenu son soutien à plusieurs organismes et événements durement éprouvés par la crise et mise en place différentes mesures de mitigation pour les titulaires de permis.

La SAQ a mené sa 11e campagne printanière au profit du réseau BAQ et remis ses frais de livraison de 12$ pour chaque commande en ligne effectuée sur SAQ.com à l'organisme pour un total de 1,8 M$.