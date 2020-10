Ce samedi, on recule l'heure et on vérifie les avertisseurs de fumée

Le passage à l’heure normale se déroulera dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre à 2 h du matin. Rappelons qu'il est conseillé de profiter de ce moment de l’année pour vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, en appuyant sur le bouton d’essai pendant quelques secondes.

S’il ne fonctionne pas, assurez-vous de remplacer les piles immédiatement et faites le test à nouveau.

Les avertisseurs de fumée*

- Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 10 ans après la date de fabrication indiquée sur le boîtier. Si aucune date de fabrication n'est indiquée, l'avertisseur de fumée doit être remplacé sans délai;

- Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, même s'il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil;

- L’avertisseur de fumée à ionisation est le plus courant. Il s’installe près des

chambres à coucher;

- L'avertisseur de fumée à cellule photoélectrique s'installe près de la cuisine, de la salle de bain et des appareils de chauffage, car il déclenche moins d'alarmes inutiles causées par les vapeurs d'humidité ou de cuisson;

- L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue un choix

avantageux. La pile, située dans un compartiment scellé, a une durée de vie de dix ans.

- Si un occupant est sourd ou malentendant, il est recommandé d’installer des

avertisseurs de fumée qui combinent une lumière stroboscopique et du son.

Dans les constructions récentes, l’avertisseur de fumée doit être relié au système électrique. Il devrait idéalement contenir une pile d’appoint en cas de panne de courant.

*Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca

Rappelons qu’une résidence doit compter au moins un avertisseur de fumée par étage, ainsi qu’au sous-sol et dans les chambres à coucher où l’on dort la porte fermée.