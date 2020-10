Ville de Richelieu: appel à la générosité pour la guignolée du 21 novembre

Cette année, la Ville de Richelieu rappelle qu'il est plus important que jamais de donner à la communauté. La municipalité et l’organisme Entraide et Partage confirment la tenue de la traditionnelle guignolée, le 21 novembre prochain.

Exceptionnellement, seuls les dons en argent seront acceptés lors de la tournée de porte-à-porte. Les citoyens qui le désirent pourront néanmoins se présenter avec leur véhicule à l’ancienne caserne de pompiers (200, Boul. Richelieu) pour remettre leurs denrées à nos bénévoles.

Cette collecte aura lieu les 21-22 (9h à 17h) et 25 novembre (18h à 21h). De plus, comme incitatif aux dons, la Ville remettra 1$ à Entraide et Partage pour chaque item reçu, jusqu’à concurrence de 1500$.

Mesures sanitaires accrues

Plusieurs mesures sanitaires supplémentaires seront mises en place pour assurer la tenue sécuritaire de cet événement essentiel. À titre d’exemple, lors du porte-à-porte, seuls les bénévoles d’une même cellule familiale seront autorisés à circuler dans le même véhicule. Ils devront également porter le masque tout au long de la collecte. Finalement, seuls les dons en argents seront acceptés. Les bénévoles seront équipés du matériel nécessaire afin d’assurer que cet échange soit réalisé dans le respect de la distanciation physique de 2m.

Vous préférez donner des denrées ?

Les citoyens qui préfèreraient remettre des denrées sont encouragés à le faire en se présentant avec leur véhicule au 200, Boul. Richelieu, les 21 et 22 novembre, entre 9h et 17h, ainsi que le 25 novembre, entre 18h et 21h. Il suffira de déposer les denrées dans des sacs, dans le coffre de leur voiture. En arrivant sur place, ils n’auront qu’à ouvrir le coffre et les bénévoles pourront aisément ramasser les items sans aucun contact.

1$ pour chaque item reçu

Pour encourager les citoyens à faire ce petit déplacement supplémentaire, la Ville doublera votre don en offrant 1$ à l’organisme Entraide et Partage pour chaque item apporté, jusqu’à concurrence de 1500$. À titre de suggestions, voici d’ailleurs quelques denrées ou produits qui sont en forte demande toute l’année : Déjeuner : céréales, confitures, beurre d’arachide, café instant, gruau | Marinades : mayonnaise, ketchup, moutarde | Produits d’hygiène et nettoyage : shampoing, savon.

La Ville de Richelieu poursuit ses activités afin de créer un milieu dynamique et stimulant pour toute la communauté. Richelieu : une ville pour la famille!