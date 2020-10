Le CRE Montérégie reçoit le prix Leaders en mobilité durable

Le Conseil régional de l'environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) s'est démarqué récemment en recevant le prix Leaders en mobilité durable - Coup de Coeur du public 2020 pour le projet Embarque! Montérégie. Cette initiative a pris place dans plusieurs municipalités de la région dont Chambly.

Parmi les autres localités participantes, on retrouve: Acton Vale, Beloeil, Coteau-du-Lac, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Mathias-sur-Richelieu. D'autres municipalités viendront prochainement rejoindre le réseau de municipalités partenaires.



Le projet Embarque! Montérégie

Avec le projet Embarque ! Montérégie, le CRE Montérégie souhaite encourager l’utilisation de modes de transport durable à travers la région. Pour se faire, deux axes sont priorisés : répertorier les modes de transport durable offerts en Montérégie sur une même plateforme et créer un réseau régional de stationnements réservés au covoiturage.



Une carte interactive accessible sur embarquemonteregie.ca permet de découvrir une multitude d’options liées au transport durable, telles que : transports en commun, pistes cyclables, stationnements incitatifs pour le covoiturage, bornes électriques et autres. Cet outil permet également la recherche de partenaires de covoiturage en consultant simultanément les offres disponibles sur différentes plateformes connues.



Le CRE Montérégie collabore avec les acteurs de la région afin d’identifier des espaces de stationnement pouvant être réservés pour le covoiturage et créer ainsi un réseau à travers la Montérégie. Bien identifiées à cet usage, ils sont situées dans des endroits sécuritaires, à proximité des grandes artères. Ces infrastructures viennent renforcer l’offre d’intermodalité des transports et faciliter le changement de comportement des citoyens.que

Le CRE Montérégie souhaite également remercier les différents partenaires qui soutiennent le projet : le Gouvernement du Québec au travers du Fonds vert, Hydro-Québec, le Regroupement des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ).