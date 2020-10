Passionnés d'agroalimentaire? Découvrez virtuellement l'ITA en novembre

Les résidents de la MRC du Haut-Richelieu qui songent à entamer une carrière en agroalimentaire pourront avoir un aperçu de ce domaine en novembre prochain. L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) tiendra deux journées portes ouvertes virtuelles pour faire découvrir ses campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe.

Elles se tiendront respectivement le samedi 14 novembre et le samedi 21 novembre. Les futurs étudiantes et étudiants auront l’occasion, au cours de ces rendez-vous d’en savoir plus sur l’ITA et de parcourir l’ensemble des programmes techniques offerts.

L’horaire des présentations

Par l’entremise de rencontres sur la plateforme virtuelle Teams, qui auront lieu en direct selon un horaire préétabli, les participants auront la possibilité de poser toutes leurs questions sur la formation qui les intéresse. Au programme : explications sur chacune des formations par le chef de l’équipe de programme, présentations des installations pédagogiques et témoignages d’étudiants actuels.

Les futurs étudiants pourront également obtenir une foule de renseignements sur la vie étudiante et sur les services à leur disposition. Les aides pédagogiques individuelles (API) et les responsables des prêts et bourses seront également disponibles, sur rendez-vous entre 12 h et 14 h, pour les personnes souhaitant poser des questions sur leur cheminement scolaire ou qui ont des interrogations concernant les prêts et bourses.

Pour participer à l’une ou à plusieurs rencontres lors des deux journées portes

ouvertes, les participants devront se rendre sur le site Internet de l’ITA au

www.ita.qc.ca/po.

Campus de La Pocatière : 14 novembre



10 h : Gestion et technologies d'entreprise agricole;

Techniques équines;

Technologie des procédés et de la qualité des aliments;

11 h : Vie étudiante (association étudiante, sports, etc.);

11 h 30 : Services aux étudiants (aide pédagogique, services adaptés, service de placement);

13 h : Technologie des productions animales;

Technologie de la production horticole agroenvironnementale;

Campus de Saint-Hyacinthe : 21 novembre



10 h : Gestion et technologies d'entreprise agricole;

Paysage et commercialisation en horticulture ornementale;

Technologie des procédés et de la qualité des aliments;



11 h : Vie étudiante (association étudiante, activités sportives, etc.)



11 h 30 : Services aux étudiants (aide pédagogique, services adaptés, service de placement)

13 h : Technologie des productions animales

Technologie de la production horticole agroenvironnementale;

Technologie du génie agromécanique;

Les personnes qui participent aux portes ouvertes courent également la chance de gagner l’une des trois bourses d’une valeur de 190 dollars, représentant l’équivalent des droits d’inscription pour un trimestre à l’ITA.