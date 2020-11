Ne manquez pas les portes ouvertes virtuelles du Cégep Édouard-Montpetit

Le Cégep Édouard-Montpetit invite les futurs étudiants, jeunes et adultes, à participer à sa formule virtuelle des portes ouvertes le mercredi 18 novembre 2020, de 17 h à 21 h.

Lors de cette soirée 100% en ligne, les participants pourront découvrir de façon interactive les 5 programmes préuniversitaires, les 12 programmes techniques, ainsi que les 5 DEC-BAC intégrés. Aussi, plusieurs conférences permettront aux futurs étudiants de discuter avec des représentants de la vie étudiante, des équipes sportives Lynx, des différents services aux étudiants, de l’orientation scolaire, des admissions ainsi que des stages et séjours internationaux.

En s’inscrivant au cegepmontpetit.ca/portes-ouvertes, les participants recevront par courriel les indications nécessaires ainsi que l’horaire détaillé pour participer à la soirée. Consultez cette page pour avoir tous les détails de l’événement virtuel.

Des formations qualifiantes pour les adultes

En plus de ses programmes réguliers, le cégep Édouard-Montpetit propose une quinzaine d’attestations d’études collégiales (AEC) dans divers domaines, tels que la santé, les technologies et l’aéronautique. Celles-ci s’adressent aux adultes qui sont en réorientation de carrière ou qui désirent se perfectionner dans leur domaine. Des représentants de la formation continue seront présents afin de répondre aux questions des visiteurs intéressés.

Découvrez l’École nationale d’aérotechnique

Des conférences sur l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) et ses programmes techniques uniques de Maintenance d’aéronefs, d’Avionique et de Génie aérospatial seront également offertes pendant cette soirée. Une occasion de découvrir la seule maison d’enseignement du genre en Amérique du Nord et d’en apprendre davantage sur le secteur de l’aéro.