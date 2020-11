Une 5e collecte de cadeaux de Noël pour la Fondation Femina

La Fondation Femina a entamé, le 1er novembre dernier, sa traditionnelle collecte de cadeaux de Noël. Depuis maintenant 5 ans, chaque mois de novembre, les bénévoles de la Fondation s’affairent à recueillir des cadeaux destinés aux femmes et aux enfants résidant dans les maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence conjugale dans la grande région de Montréal.

Du 1er au 20 novembre, la Fondation fait appel à la générosité de nombreux donateurs afin de venir déposer, dans l’un des 19 points de chute, des cadeaux neufs et non emballés, qui seront par la suite redistribués à travers les différentes maisons d’hébergement de la province. « Le temps des Fêtes étant habituellement une période de festivités et de réjouissance, cette initiative permet de mettre un peu de réconfort et de normalité dans la vie de ces femmes et de ces enfants qui sortent d’une période difficile de leur vie. » affirme Linda Petrozza, présidente de la Fondation Femina.

Il est possible de déposer des cadeaux à l’un de ces endroits :

Montréal

Hamel Chevrolet, Buick GMC à St-Léonard, 9455 Boul. Lacordaire, Saint-Léonard, QC H1R 3E8

Volkswagen Des Sources, 2311 Place Transcanadienne, Dorval, QC H9P 2X7

Oblic Salon Urbain, 1230 rue Fleury Est, Montreal, H2C 1R1

Oblic by Pure, 3458 rue St Denis, Montréal H2X 3L1

Oblic Salon Urbain, 5017 rue St Denis, Montreal, H2J 2L9

Oblic Villeray, 7661 rue St-Denis, Montréal, H2R 2E7

Laval

Oblic Salon Urbain, 1467 boul St-Martin Ouest Laval, H7S 1N1

Pharmacie Uniprix Stéphane Sansregret, 800, Boul. Chomedey, suite 160, Laval, H7V 3Y4

Pharmacie Uniprix Stéphane Sansregret, 1200, Boul. Chomedey, Laval, H7V 3Z3

Pharmacie Uniprix Chahrestan, Sansregret, Scardera, 4672, St-Martin Ouest, Laval, H7T 2Y2

Pharmacie Uniprix Chahrestan, Sansregret, Scardera, 1200, Curé Labelle, Laval, H7V 2V5

Montérégie

St-Bruno Volkswagen, 1905 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier, St-Bruno, QC J3V 0G8

Restaurant St-Luc Pizzeria, 40 Rue Moreau, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J2W 1H9

Restaurant St-Jean Pizzeria, 10 Rue Jacques-Cartier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 6S4

Restaurant Tre Colori, 1696 Avenue Bourgogne, Chambly, QC J3L 1Z2

Laurentides

Concept Santé Beauté Vieux St-Eustache, 186 Rue Saint-Louis, Saint-Eustache, QC J7R 1Y3

C-Tech Promo, 2425 Boul. Curé Labelle, Prévost, J0R 1T0

Kameleon Atelier, 29 rue Turgeon, Ste Thérèse, J7E 3H2

Expression Décor, 625 boul. Curé Labelle, local 1010, Blainville, J7C 2J1

La Fondation accepte également les dons en argent, grâce à la plateforme de donation en ligne, Simplyk. Il suffit de choisir le montant à donner ainsi que le destinataire, femme ou enfant. Les bénévoles de la Fondation se chargeront par la suite de faire l’achat du cadeau au nom du donateur. Le lien est disponible sur le site de la Fondation, au fondationfemina.ca.