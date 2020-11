24 000$ pour des organismes de la région

Alors que la crise sanitaire actuelle a exacerbé les besoins des populations plus vulnérables, le Groupe Banque TD a décidé de faire sa part. Comment? En supportant financièrement deux causes régionales qui ont dû s'adapter aux changements rapidement dans les derniers mois, tout en s'assurant de fournir l’équipement sanitaire à leur personnel et bénéficiaires.

Dans un premier temps, consterné par la situation, le Groupe Banque TD a offert un don de 20 000 $ à la Fondation de l’Hôpital Charles-LeMoyne. Cette somme permettra de faire l'acquisition d’un moniteur fœtal pour la Clinique de grossesse à risque élevé. Ce nouvel appareil permettra de répondre à un besoin criant pour assurer le suivi des grossesses plus à risque tout en sécurisant les patientes.

La Fondation de l’Hôpital Charles-LeMoyne contribue au financement des projets de l’Hôpital pour améliorer l’état de santé de la population montérégienne. Grâce à la générosité de ses donateurs, la Fondation finance l’achat d’équipements, la modernisation des installations médicales ainsi que le perfectionnement des équipes médicales afin de leur fournir des outils pour qu’ils puissent mieux servir la communauté. Récemment, les ateliers de zoothérapie avec des animaux robotiques ainsi que l’achat d’iPad ont permis de briser l’isolement des patients qui ne pouvaient recevoir de visites de leurs proches.

Une écoute pour les personnes âgées vivants seules

La seconde cause supportée monétairement par le Groupe TD est le Centre d'écoute de la Montérégie qui a reçu 4 000$. L'organisme a comme mission d’offrir gratuitement des lignes d’écoutes aux personnes aînées de la région. En période de confinement, il est plus nécessaire que jamais de porter une écoute aux personnes âgées vivant seules.

Grâce à la générosité de ses donateurs, le Centre d’écoute de la Montérégie a été en mesure de mettre en contact hebdomadairement ses bénévoles avec plus de 250 aînés vulnérables, soit une augmentation du nombre d’appels de plus de 40 %.

Cette augmentation importante a entraîné bien des difficultés, notamment la nécessité de s’adapter au télébénévolat. Le don de la TD sera ainsi utilisé afin d’outiller les bénévoles pour qu’ils puissent poursuivre leur mission à distance et ainsi diminuer l’isolement chez les aînés de la Montérégie.