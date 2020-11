Le MTQ pose des gestes concrets pour sécuriser l'autoroute 15 cet hiver

Ajout de dix panneaux de signalisation, bonification des opérations de déneigement, enlèvement de la neige sur l'accotement et fermeture d'urgence. Le Ministère des Transports du Québec n'entend pas lésiner sur les actions prises pour améliorer la sécurité des usagers qui emprunteront l'autoroute 15, à La Prairie, cet hiver.

« Après les événements tragiques du 19 février 2020 survenus sur l’autoroute 15, il était important pour moi de tout mettre en œuvre pour rendre le plus sécuritaire possible le secteur du bassin de La Prairie. Nous avons procédé rapidement à l’installation de nouveaux panneaux mentionnant les risques de poudrerie et avons bonifié les opérations de déneigement. Ce secteur restera toujours un secteur difficile, où l’espace disponible entre le fleuve et l’autoroute est réduit. J’ai donc demandé aux équipes du Ministère d’étudier tout nouveau type de brise-vent qui pourrait être aménagé dans ces circonstances, puisqu’il n’y a aucun compromis à faire sur la sécurité routière », souligne d'entrée de jeu, François Bonnardel, ministre des Transports.

Certaines actions ont déjà été mises en place en vue de la saison dans le secteur du bassin de La Prairie, soit l'installation de dix panneaux de signalisation, dont neuf nouveaux, répartis entre le boulevard Matte, à Brossard, et la rue Salaberry, à La Prairie. Ces derniers informent maintenant les usagers de la route que ce secteur est à risque de poudrerie en période hivernale.

Précisions qu'au cours des cinq dernières années, une moyenne de 63 000 véhicules par jour ont circulé sur ce tronçon routier.

Actions à venir cet été

D'autres mesures seront d'actualité cet hiver, soit:

- Bonification des opérations de déneigement dans le secteur, notamment pour entretenir les accotements et la piste cyclable située entre le bassin de La Prairie et l’autoroute;

- Enlèvement de la neige sur l'accotement et transport de celle-ci afin d'éviter une accumulation aux abords de l’autoroute, ce qui pourrait faciliter les épisodes de poudrerie lors de forts vents;

- Réaménagement temporaire de la p iste cyclable qui servira désormais de trappe à neige, de la rue du Quai jusqu’à la rue Salaberry;

- Fermeture d'urgence de l'autoroute 15 à La Prairie en cas de conditions météorologiques extrêmes;

- Redirection des usagers de la route vers les boulevards Matte et Taschereau (route 134) en cas de fermeture d'urgence;

Étude entreprise

Précisions qu'en raison de l’espace disponible, les mesures types comme l’aménagement de buttes et la plantation d’arbres, qui ont pu être réalisées dans le secteur au nord de la passerelle cyclable à la suite du déplacement de l’autoroute en 2003, ne peuvent pas être mises en place sur tout le tronçon.

Cependant, le MTQ a entrepris une étude pour documenter l’aménagement de nouveaux types de brise-vent, plus particulièrement dans le secteur au sud de la passerelle cyclable (rue Saint-Henri).



« Les conditions météorologiques peuvent se dégrader rapidement sur l’autoroute dans le secteur de La Prairie. Comme moi, les gens habitués du coin ont tous déjà été témoins d’épisodes de poudrerie. C’était important de rendre cette information-là disponible et bien visible pour tous les usagers de la route, afin qu’ils adaptent leur conduite aux conditions hivernales dans ce secteur. En revanche, il fallait travailler sur un plan de fermeture d’urgence de l’autoroute en cas de conditions climatiques extrêmes, et c’est ce que notre gouvernement a fait », souligne en conclusion le député de La Prairie, Christian Dubé.