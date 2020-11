Nouveaux sites Web pour la Formation continue et des Services aux entreprises

C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que le cégep Édouard-Montpetit et l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) ont dévoilé la nouvelle identité Web de la Formation continue et des Services aux entreprises (FCSAE).

Ainsi, deux nouveaux sites sont maintenant accessibles au cegepmontpetit.ca/ formationcontinue et au ena.ca/formationcontinue pour faire découvrir l’ensemble de l’offre de services en gestion, marketing, éducation à l’enfance, santé, technologie numérique, robotique et aéronautique.

« Nous avons mis plusieurs mois à développer ces nouveaux sites au look moderne et actuel, qui s’accompagnent d’une stratégie de référencement numérique optimale pour une meilleure visibilité sur le Web. Ils mettent bien en valeur notre vaste gamme de formations, l’expertise et le dynamisme de nos formateurs et la grande qualité de nos installations, témoigne Geneviève Dalcourt, directrice de la FCSAE. Nous sommes très heureux du résultat. »

Les sites ont été conçus pour offrir une expérience utilisateur des plus conviviales. Qu’ils s’intéressent aux formations destinées aux adultes en réorientation de carrière, aux cours de perfectionnement professionnel ou aux formations sur mesure pour les entreprises, les visiteurs pourront ainsi rapidement trouver l’information souhaitée et compléter facilement leur inscription.

Pour tout savoir sur les formations et les services offerts par la Formation continue et les Services aux entreprises, il ne faut pas hésiter à s'abonner à l’infolettre en remplissant le formulaire disponible sur les deux nouveaux sites Web.

« Notre équipe d’experts travaille continuellement à développer des formations et des services adaptés aux besoins des individus et des entreprises, indique Geneviève Dalcourt. Par exemple, nous développons actuellement de nouveaux secteurs de formations en gestion et en technologie numérique. Visitez notre site régulièrement pour tout savoir. »