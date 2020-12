Atelier sur la justice pour les élèves de l'école secondaire Ozias-Leduc

À titre de parrain d'honneur de la Semaine nationale de l'éducation juridique qui se tenait du 23 au 27 novembre, le député de Borduas et ministre de la Justice, M. Simon Jolin-Barrette, a rencontré, le 23 novembre dernier, un groupe d'élèves de 5e secondaire de l'école secondaire Ozias-Leduc de Mont-Saint-Hilaire.

Dans le cadre d'un atelier en formule virtuelle, les élèves ont été invités à prendre position sur différentes questions juridiques. L'exercice a pour but principal de les informer et les sensibiliser sur leurs droits, en plus de stimuler leur réflexion sur des sujets de société controversés. Les élèves du groupe 51 du programme d'éducation international ont ainsi discuté et argumenté sur divers sujets d'actualité.

« En tant que ministre de la Justice et député de Borduas, je tiens à remercier les élèves d'avoir participé à l'activité. La justice, les droits et libertés, la politique, l'actualité sont des sujets qui touchent toutes les générations. Les jeunes d'aujourd'hui représentent la relève de demain et je suis heureux de constater que la relève est dynamique, impliquée et motivée », souligne M. Jolin-Barrette.