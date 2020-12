Saint-Jean-sur-Richelieu: quel nom pour le nouveau pont?

Les Johannaises et Johnanais sont invités à prendre part à un processus de consultation virtuelle visant à choisir un nom pour le nouveau pont. La Ville souhaite impliquer activement la population dans cette démarche toponymique, puisque cette nouvelle infrastructure est un élément architectural important au cœur de la ville.

Ce pont à l’architecture distinctive représente un nouveau symbole identitaire pour Saint-Jean-sur-Richelieu. La communauté pourrait profiter de l’occasion pour valoriser, par exemple, un atout ou honorer une personnalité marquante de l’histoire de la ville. Elle peut aussi choisir de conserver le nom actuel, soit l’appellation «Gouin».

Consultation en deux étapes

La population sera impliquée non pas à une, mais à deux reprises dans le cadre de ce processus. Avant même de se prononcer sur des propositions de noms, il faut déterminer les critères qui les orienteront. Que veut-on honorer? Une personnalité historique, sportive ou politique? Veut-on plutôt célébrer un héritage culturel ou patrimonial?

Considérant les multiples possibilités, les citoyens sont invités, jusqu’au 17 décembre, à indiquer sur quels critères devraient s’appuyer le choix du nom pour le nouveau pont. Cette première phase permettra d’être une source d’information précieuse et d’aide à la décision. À noter que la plateforme permet également de recueillir les suggestions de nouvelles appellations. D’ailleurs, plus de 55 suggestions ont déjà été reçues. La liste pourra se bonifier jusqu’au 17 décembre.

Au début de l’année 2021, les membres du comité toponymique de la Ville choisiront quelques noms répondant aux critères priorisés par la communauté. Cette sélection se fera à partir des suggestions reçues et de noms faisant partie d’une liste de réserve.

La seconde phase de consultation aura donc lieu vers la fin janvier 2021. Les citoyens pourront alors voter pour leur coup de cœur parmi la sélection du comité toponymique. Le maintien de l’appellation «Gouin» figurera évidemment parmi les options, afin que ceux et celles qui favorisent le statu quo puissent aussi voter pour leur préférence. Le nom du nouveau pont sera déterminé par la majorité.

Vers une inauguration officielle

Une fois la démarche de consultation complétée, le nouveau nom du pont sera soumis à l’approbation des membres de la Commission de toponymie du Québec. La procédure de dénomination, puis la désignation officielle pourraient s’étendre sur plusieurs mois.

« Nous sommes tous très fiers de notre nouveau pont. Voilà une opportunité unique de lui donner une appellation qui nous ressemble. Soyons créatifs. Soyons originaux. Ensemble, trouvons-lui un nom qui représente notre milieu de vie, nos racines et la richesse de notre communauté », a déclaré le maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante.

Une conclusion à l'été 2021

Au début du mois de novembre, le ministère des Transports a terminé le démantèlement de l’ancien pont Gouin. Le travail fut colossal. Il aura fallu plus d’un an pour démolir la structure mobile composée de deux travées et près d’un demi-kilomètre de pont en acier avec 18 travées fixes.

Avec l’arrivée du temps froid vient le moment de faire une pause hivernale. Les opérations reprendront au printemps pour amorcer la phase finale de ce grand chantier.

Les travaux devraient s’échelonner jusqu’à l’été 2021 et consisteront en l’aménagement des parcs Léo-Dugas et Wilfrid-Laurier, l’asphaltage final de la 1re Rue, de la 5e Avenue ainsi que des approches du pont et la finalisation des interventions sur la structure mobile.

L’ouverture tant attendue de la piste cyclable et du trottoir sud sera la dernière étape de ce vaste projet. Pour ce faire, l’entrepreneur doit finaliser la construction des rampes d’accès sur la rue du Quai et sur la jetée du Canal de Chambly et compléter l’aménagement paysager de part et d’autre du pont.

Les travaux sur le chantier arriveront à leur terme en 2021. Le ministère des Transports, en collaboration avec les principaux partenaires de ce grand projet, prévoit une inauguration officielle de la structure à l’été.

Pour suivre l’évolution de cette consultation et pour tous les détails, visiter le www.sjsr.ca/consultation-pont.