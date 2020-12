La conciliation travail-famille est un incontournable selon 89% des employeurs

Un sondage réalisé au mois d'octobre auprès de 1 008 entreprises québécoises révèle que la conciliation famille-travail est devenue « une attente incontournable des employés » selon 89 % des employeurs.

Le sondage a été réalisé par la firme Léger à la demande de l'organisation Concivili.

Par ailleurs, ce même sondage révèle que 91 % des employeurs proposent diverses mesures à leurs employés pour favoriser un meilleur équilibre entre responsabilités familiales et professionnelles. Toutefois, ces mesures restent informelles dans près des deux tiers des cas (63 %).

Ces démarches de conciliation participent au bonheur des employés: plus de la moitié des employeurs ont constaté une amélioration de la satisfaction et de la motivation des employés (56 %) et de la qualité du travail (54 %), et presque autant une amélioration du climat de travail (46 %).

À l'inverse, 34 % disent avoir constaté des effets négatifs, les plus importants étant un risque d'abus chez certains employés (13 %) ou une augmentation de la charge de travail (10 %).

Finalement, mentionnons que 77 % des entreprises interpellées ont mentionné que ces mesures avaient été implantées à coût faible ou nul.

Selon un autre sondage de Concilivi réalisé en mai dernier, cette fois auprès de 3 006 travailleurs, 87 % de ces derniers mentionnaient que l'ouverture de leur employeur en matière de conciliation famille-travail avait un impact important sur leur satisfaction au travail, 85 % sur leur motivation, 83 % sur leur perception générale de leur employeur et 80 % sur leur propension à rester plus longtemps à son emploi.

« Les employeurs québécois montrent une réelle ouverture pour la conciliation famille-travail et cela mérite d'être souligné », précise Sara-Christine Rousseau, coordonnatrice du Centre d'expertise Concilivi.

Cette dernière avance qu'une prochaine étape serait de formaliser ces mesures de conciliation famille-travail.

Rappelons que l'organisation Concivili est une initiative du Réseau pour un Québec Famille. Celle-ci attribue des sceaux afin de mettre de l'avant les employeurs qui se démarquent au niveau de la conciliation travail-famille.