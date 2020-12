Les syndicats des salariés du CISSS de la Montérégie militent pour de meilleures conditions

Après plus d’un an de pourparlers aux tables de négociation, les syndicats représentant les travailleuses et travailleurs du CISSS de la Montérégie-Est ont affiché leur solidarité en déployant des bannières portant le message « Trois syndicats, même combat! » sur neuf établissements du réseau de la santé et des services sociaux dans la région.



« La surcharge de travail était bien présente avant la crise de la COVID-19, qui a mis en lumière les failles de notre réseau. Le gouvernement doit entendre notre message d’unité. Les salariés du CISSS de la Montérégie-Est n’accepteront pas que la relance économique s’effectue encore une fois sur le dos de celles et ceux qui prennent soin de la population », a déclaré Joël Bélanger, président de l’exécutif local de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) au CISSS de la Montérégie-Est.

« Nous avons choisi de nous unir face à l’attitude du gouvernement, qui n’offre aucune réelle considération au personnel du secteur public, composé à plus de 80 % par des femmes. Nous demandons du respect et des conditions de travail à la hauteur de notre contribution essentielle aux soins de qualité offerts à la population », ajoute Brigitte Pétrie, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Montérégie-Est (FIQ-SPSME).

« C’est l’avenir des soins et services dans notre région que le gouvernement met en péril en ne nous offrant pas des conditions justes et équitables. Il faut être en mesure d’attirer et de retenir la main-d’œuvre. Mais l’écart continue de se creuser dans les conditions de travail entre le personnel du secteur public et les autres salariés québécois. Un rattrapage doit s’amorcer dès maintenant pour rendre de nouveau nos professions attrayantes. Le premier ministre n’y parviendra pas en distribuant des remerciements à gauche et à droite au fil de ses points de presse », conclut Daniel Larocque, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de la Montérégie-Est (CSN).

Les bannières ont été affichées dans la nuit du 11 au 12 décembre sur les établissements suivants :



- Hôpital Honoré-Mercier;

- Hôpital Pierre-Boucher;

- Hôtel-Dieu de Sorel;

- CHSLD de la MRC-d'Acton;

- CHSLD De Lajemmerais;

- CHSLD René-Lévesque;

- Centre jeunesse de la Montérégie — Campus de Chambly;

- CHSLD Hôtel-Dieu de St-Hyacinthe;

- CHSLD Centre Élisabeth-Lafrance;

Ces trois syndicats représentent près de 11 890 membres qui œuvrent au sein du CISSSME afin d’offrir des soins de qualités à la population.