Le parcours inspirant d'une jeune de la région atteinte d'arthrite

On associe souvent à tort l’arthrite et la vieillesse. Mais l’arthrite est une maladie insidieuse qui s’en prend aux personnes de tout âge. C’est le cas de Laurence, une résidente de Chambly, chez qui l’arthrite s’est manifestée à 10 ans. Un diagnostic accablant pour la jeune fille, surtout qu’elle a dû arrêter temporairement la pratique de son sport favori, le hockey.

« On estime que 24 000 jeunes Canadiens âgés de 18 ans et moins vivent avec une forme d’arthrite, et au Québec, ce nombre s’élève à 4 500 enfants.», rapporte Carl Julien, directeur général de la Société de l’arthrite - Région du Québec.

Comme il arrive parfois, de nombreuses années s’écouleront avant que Laurence obtienne le bon diagnostic et les traitements optimaux auxquels son corps réagit bien. Ce fut une période sombre tant pour l’enfant qu’elle était alors que pour sa famille.

Aujourd’hui, la gardienne de but rayonne dans le programme Sport-Étude de son école et jusqu’avant la pause des activités sportives civiles, en raison de la COVID-19, elle affrontait la meilleure compétition de son groupe d’âge en jouant pour l’équipe masculine de M18-AA.

À l’été 2016, Laurence a créé une équipe afin de participer à la Marche de l’arthrite et a collecté plus de 2000 $ pour soutenir cette cause qui lui tient à cœur. Elle a retiré beaucoup de fierté de cet accomplissement et du 5 km de course qu’elle a complété.

« J’avais le sentiment de courir pour ceux qui ne le peuvent pas. Malgré ma maladie, je suis capable d’accomplir les défis que je me lance. D’autres sont moins chanceux que moi et je le réalise. »

Faits saillants sur cette maladie:

L’arthrite regroupe plus de 100 affections touchant les articulations et d’autres

tissus.

- 1 Canadien sur 5 est atteint d’arthrite, et cette proportion devrait atteindre 1 sur 4

d’ici 2040;

- Plus de la moitié des personnes atteintes d’arthrite ont moins de 65 ansè

- Près de 60 % des personnes atteintes d’arthrite sont de sexe féminin;

- Il y a 24 000 enfants qui souffrent d’arthrite;

- L’arthrite est incurable — pour le moment —, ce qui veut dire qu’une personne qui

reçoit un diagnostic d’arthrite devra composer avec les défis et les conséquences

dévastatrices de la maladie toute sa vie.