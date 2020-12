Temps des Fêtes : Des précisions sur les mesures en milieux de vie pour aînés

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, a annoncé aujourd'hui les mesures concernant la COVID-19 dans les milieux de vie, pour la période du 17 décembre au 11 janvier 2021.

La ministre a d'abord réaffirmé la nécessité de poursuivre les efforts collectifs pour assurer la sécurité des personnes aînées et des plus vulnérables.

En cette période des fêtes qui approche, il est toutefois primordial de maintenir un lien social avec les aînés et les personnes vulnérables résidant dans les différents milieux de vie, tout en faisant preuve d'une extrême prudence pour préserver leur santé.

Qui plus est, les milieux concernés par ces nouvelles mesures sont les Centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les Résidences pour aînés (RPA), les Ressources intermédiaires (RI) et les Ressources de type familial (RTF).

Pendant cette période, seuls les proches aidants seront autorisés à visiter un résident, mais en prenant un rendez-vous et en portant les équipements de protection individuels.

Dans les zones rouges, ces visites sont limitées à un proche aidant par période de 24h. Tandis qu'en zone orange, cela peut être deux proches aidants par période de 24h qui peuvent venir seule ou ensemble.

Pour préserver la santé mentale et briser l'isolement, les aînés vivants seuls ou en RPA sont autorisés à sortir pour passer plusieurs jours dans une seule bulle familiale, sous la condition de respecter sept jours d'isolement préventif à leur retour chez eux.

Les directives réitèrent également les mesures de prévention et de contrôle des infections à mettre en place en tout temps.

Soulignons que les salles à manger des milieux de vie, notamment celles des résidences privées pour aînés, demeureront ouvertes pour la période des fêtes, et ce, en maintenant la distanciation physique de deux mètres entre les résidents.

On rappelle qu'en zone rouge, comme pour la population générale, les rassemblements à l'intérieur comme à l'extérieur sont toujours interdits, et ce, même durant la période des fêtes.

« Je voudrais aussi m'adresser directement aux aînés. Vous êtes prioritaires pour les vaccins alors allez-y, n'hésitez pas à vous faire vacciner afin de vous protéger et protéger ceux qui vous entourent. Pour limiter les risques de contamination, vous pouvez également rester chez vous au maximum, faites vous livrer votre épicerie et utiliser les technologies pour rester proche de vos familles », a recommandé Marguerite Blais.