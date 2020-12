L'APTS dénonce des conditions de travail datant d'une autre époque

Les membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) ont remis un vidéo à Louise Potvin PDG du CISSS de la Montérégie-EST, pour dénoncer les conditions de travail déplorables qui perdurent dans le réseau de la santé et des services sociaux.

« Avec le gouvernement Legault, la négociation, ça n’est pas un cadeau! Pendant que nos membres croulent sous la surcharge de travail, le gouvernement continue d’ignorer nos demandes. Les pourparlers entrent dans une phase critique, mais on ne nous montre encore aucune ouverture. Il n’y a rien sur la table pour mettre fin à la pénurie de main-d’œuvre. Rien pour la conciliation famille-travail. Rien pour attirer et retenir les professionnels hautement spécialisées qui travaillent en centre jeunesse, pourtant une priorité gouvernementale. Et toujours rien pour reconnaître la contribution vitale du personnel professionnel et technique dans la lutte contre la COVID-19. C’est une honte! », dénonce Émilie Charbonneau représentante nationale.