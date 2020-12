Lancement de la campagne de vaccination contre la COVID

La campagne de vaccination contre la COVID-19 a été lancée ce lundi en Montérégie. Au cours des prochains jours, un grand nombre de personnes qui font partie des groupes prioritaires, identifiés par le Comité d’immunisation du Québec, recevront leur première dose de vaccin à l’un des deux sites désignés soit la Société d’agriculture de Saint-Hyacinthe au Pavillon la COOP ou à la clinique de vaccination au Quartier DIX30 à Brossard.

« Comme ce vaccin ne peut être déplacé, et puisque la Montérégie ne dispose pas de CHSLD offrant l’espace disponible pour accueillir un grand nombre de personnes, nous avons choisi deux sites hors de nos établissements qui étaient utilisés pour la vaccination antigrippale. Nous voulions également éviter de créer un va-et-vient important dans des établissements qui accueillent des personnes vulnérables à la COVID. C’est pour cette raison que, dans un premier temps, la vaccination s’adressera seulement aux travailleurs des CHSLD, des ressources intermédiaires et des ressources en milieu familial qui oeuvrent auprès des personnes vulnérables. Les résidents et résidentes de ces ressources seront vaccinés dès qu'il sera possible de déplacer de plus petites quantités de vaccins vers ces lieux », explique Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

Vaccination, sans baisser la garde

Cette campagne de vaccination se déroule en collaboration avec les CISSS de la Montérégie-Centre, Est et Ouest. Des travailleurs de tous les secteurs de la Montérégie seront donc vaccinés dès cette semaine.

« Même si ce début de la campagne de vaccination contre la COVID nous donne l’espoir de retrouver une vie normale, il ne faut absolument pas baisser la garde. Le virus est présent partout dans la communauté et nos hôpitaux accueillent de plus en plus de personnes très malades. Nos célébrations du temps des fêtes seront plus petites cette année, mais elles traduiront notre solidarité dans la lutte contre cette pandémie qui a fauché beaucoup trop de vies. Nous pouvons tous faire une différence », fait valoir Dre Loslier.