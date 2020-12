263 millions de dollars économisés en 2020 sur l’assurance habitation au Québec

Dans une nouvelle étude de la plateforme HelloSafe, qui compare des soumissions d’assurances, on estime que l’année 2020 aura été la source d’économies sur l’assurance habitation principalement en raison des changements d’habitudes domestiques des Québécois liées à la pandémie de COVID-19.

Par Benjamin Richer

Bon nombre de personnes ont été confrontées cette année à la réalité de passer beaucoup d’heures chez soi. Le confinement, le télétravail ou le chômage temporaire ont donc amené une baisse de 10,5% des sinistres habitations et de 14,1% des cambriolages et vols.

Les sinistres liés à l’eau et au feu enregistrent une nette baisse, de 13% et 12,5% respectivement.

Avec un peu moins de 263 millions de dollars d’économie selon les estimations d’HelloSafe, le Québec se classe deuxième parmi les provinces canadiennes derrière l’Ontario. Sur la totalité du Canada, ce chiffre s'élèverait à 1,1 milliard de dollars.

Dans la région métropolitaine de Montréal, le changement de paradigme quant à l’habitation amène aussi des économies pour les assureurs habitation sur les remboursements de l’ordre de 134 millions de dollars.

Pas de rabais sur les primes d’assurance pour l’instant

Ces derniers n’ont toutefois pas encore amorcé de réponse face à cette situation qui existe également pour les produits d’assurance auto et de santé. « Il me semble bien que les assurés pourraient être en droit d’attendre un rabais sur leurs primes, ne serait-ce que devant les difficultés économiques qui attendent la Belle Province dans les mois à venir », souligne Antoine Fruchard, expert en assurance et directeur en chef chez Hellosafe.ca.

Selon M. Fruchard, les changements induits par la COVID-19 sont porteurs de tendances lourdes telles que le télétravail par exemple, qui risquent de transformer durablement le rapport des Québécois à leur logement. « Là aussi les compagnies d’assurance seront attendues au tournant pour adapter leurs produits », précise-t-il.