Conférences web: outils pour les jeunes et les parents

POSA Sources des Monts et ses partenaires proposent une série de webconférences entourant les différents sujets problématiques pouvant représenter de plus grands défis en temps de pandémie et confinement. Les conférences auront lieu du 20 au 28 janvier 2021 de 19h à 20h via l’application Zoom.

L'organisme lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté des 35 ans et moins, en partenariat avec CIVAS, L'Expression Libre du Haut-Richelieu, L'éclusier du Haut-Richelieu, Valérie Major sexologue et psychothérapeute, Sylvie Racine spécialisée en gestion des émotions ainsi que Marilou Groleau, travailleuse sociale.

Chaque sujet abordé sera présenté par des intervenants d'organismes partenaires et sera suivi d’une période de questions des participants.

Pour participer gratuitement à ces webconférences, on peut s'inscrire via le formulaire disponible sur le site web posasdm.com ou sur le formulaire aussi disponible sur l’événement Facebook de POSA SDM.

Les sujets abordés lors des conférences seront :

-Consentement et Cyber agression. Exploration du consentement sexuel et de ses clauses invalidantes, ainsi que des différentes cyber agressions sexuelles perpétrées par le biais des technologies et des médias sociaux. Différents outils et références seront proposés durant la présentation. Conférencière; Patricia Gladu (CIVAS L'Expression libre du HR).

-Accompagner un jeune vivant de l'anxiété. Bref survol du continuum de l'anxiété et des troubles anxieux. Comment accompagner un proche qui vit de l'anxiété. Conférencière; Carole Benoit (Éclusier du Haut-Richelieu).

-Mieux gérer mes conflits pour une meilleure relation amoureuse: les sources de conflits et les principaux obstacles à bien les gérer. Idées concrètes pour mieux communiquer et travailler en équipe en couple. Conférencière; Valérie Major, Sexologue et psychothérapeute.

-La communication avec vos ados, comprendre vos ados, leurs besoins et améliorer votre communication avec eux. Conférencière; Sylvie Racine, Thérapeute spécialisée en gestion des émotions.

-Trucs et astuces contre l'anxiété. Conférencière; Marilou Groleau, Travailleuse sociale.