Xavier Barsalou-Duval invite la population à une célébration virtuelle

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou‑Duval célébrera le Jour du drapeau québécois le 21 janvier prochain avec les citoyens et militants de sa circonscription, mais, pandémie oblige, de façon virtuelle cette année.

« Le 21 janvier est une journée importante que je me fais un devoir de souligner avec mes commettantes et mes commettants, malgré le contexte de restrictions sanitaires auquel nous sommes soumis à l’heure actuelle. En ce jour spécial, nous célébrerons le fait que notre nation s’est donné un drapeau qui symbolise la patrie et exprime notre fidélité, notre engagement et notre solidarité en tant que peuple québécois », soutient Xavier Barsalou-Duval.

Pour l’occasion, M. Patrick Péloquin, diplômé en histoire et en enseignement, aujourd’hui conseiller pédagogique, conférencier, animateur et conteur, nous entretiendra sur l’histoire de ce drapeau classé parmi les 10 meilleurs en Amérique du Nord selon l’Association américaine de vexillologie. La soirée permettra donc aux participants d’en apprendre plus sur les contextes historiques qui ont mené à la version définitive de notre drapeau en 1948, et sur une foule d’autres informations telles que sa valeur et son sens.

C’est un rendez-vous virtuel à ne pas manquer, le jeudi 21 janvier prochain, à compter de 19 h grâce au service de visioconférence Zoom. Pour accéder à la conférence, il faudra visiter le site Internet du député à l’adresse : https://www. xavierbarsalouduval.quebec/ evenements-venir/jour-du- drapeau à la date et heure prévues.