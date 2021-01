L'APIQ lance la campagne de sensibilisation Acceptes-tu d'être mon donneur de plasma?

L’Association des Patients Immunodéficients du Québec (APIQ) lance une première campagne de sensibilisation au don de plasma, Acceptes-tu d’être mon donneur de plasma?

L’association fait le souhait que chaque patient présentant un déficit immunitaire fasse appel à six de leurs proches afin que ces derniers deviennent leur donneur de plasma.

« En cette nouvelle année marquée par un deuxième confinement, c’est l’occasion de prendre de nouvelles habitudes, comme celle de faire un don de plasma sur une base régulière. Cette campagne est le point de départ vers une plus grande intégration des patients dans leur parcours de soins. L’APIQ souhaite que les patients immunodéficients recherchent activement des donneurs dans leur entourage pour répondre à la demande des produits de plasma. Il s’agit d’un geste de solidarité et d’entraide collective qui peut leur sauver la vie », déclare Geneviève Solomon, directrice générale de l’APIQ

Afin d’atteindre ses objectifs et de mobiliser le plus grand nombre de donneurs, l’APIQ a conçu une variété d’outils accessibles au jedonneduplasma.ca, notamment des vidéos explicatives sur les déficiences immunitaires, une foire aux questions, des témoignages et les liens vers la prise de rendez-vous.

Les impacts de la pandémie se font ressentir sur les dons de plasma

Le plasma est un composant sanguin riche en protéines nécessaire à la fabrication de produits pour traiter le déficit immunitaire ou une maladie touchant la vie de milliers de Québécois. Une fois transformé en médicament, par la richesse des protéines qu’il contient, le plasma représente un intérêt médical majeur. Depuis le début de la pandémie, une baisse mondiale de 20% de l’offre de plasma est remarquée, le tout dans un contexte où la demande est en forte croissance, en raison des vertus et des usages de plus en plus vastes dans le milieu de la santé. Pour le moment, cette baisse ne devrait pas affecter les traitements des patients. Actuellement, 28% de la demande en plasma au Québec est comblée localement : les dons étant insuffisants, le Québec n’a d’autre choix que de se tourner vers le marché américain.

« Au Québec, tous les prélèvements de plasma réalisés servent à la fabrication de produits destinés aux malades d’ici. Chaque don fait une énorme différence dans la vie des patients et représente une véritable source d’espoir », conclut madame Solomon.

Faits saillants :