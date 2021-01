Toujours plus de 175 cas actifs dans la MRC du Haut-Richelieu

Ce lundi 25 janvier, la Direction de santé publique de la Montérégie a dévoilé son bilan des cas actifs recensés sur son territoire entre le 18 et le 24 janvier dernier. On compte toujours plus de 175 cas dans la MRC du Haut-Richelieu, malgré la mise en place d'un couvre-feu.

Plus spécifiquement, à cette période, 187 citoyens de cette municipalité régionale de comté avaient reçu un diagnostic positif à la maladie pour un total de 1 677 en Montérégie.

En date du 20 janvier, on dénombrait 35 248 cas dans cette région administrative alors que 2 850 en souffraient à la même période, ce qui représente 8 % des gens atteints. Un peu moins de 5%, soit 1 231 personnes sont décédés depuis la même période.

La plus grosse proportion des gens atteints en Montérégie demeure dans l’agglomération de Longueuil où 535 cas ont été décelés durant la même période.

Voici le portrait des MRC de la Montérégie:

Agglomération de Longueuil: 535; MRC du Haut-Richelieu: 187; MRC de Vaudreuil-Soulanges: 171; MRC de Roussillon: 159; MRC des Maskoutains: 132; MRC de Beauharnois-Salaberry: 131; MRC de la Vallée-du-Richelieu:125; MRC de Marguerite-d’Youville: 66; MRC des Jardins-de-Napierville: 41; MRC Pierre-de-Saurel: 40; MRC du Haut-Saint-Laurent: 34; MRC de Rouville: 29; MRC d’Acton: 8;

Dans la MRC du Haut-Richelieu on comptait, à cette même date, 47 décès, 177 personnes avec un diagnostic positif et 1 809 personnes guéries.