CISSS de la Montérégie-Est: un partenariat pour faire bouger les aînés

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégies-Est a mis sur pied un projet novateur en partenariat avec Nautilus Plus afin de prévenir le déconditionnement physique associé à la COVID-19 chez les personnes de 50 ans et plus.

Lancé plus tôt ce mois-ci, le projet implique une kinésiologue du CISSS de la Montérégie-Est et une équipe de kinésiologues de Nautilus Plus qui rendent ainsi visite à des usagers à domicile ou dans des résidences privées pour aînés, qui correspondent à des critères bien précis et qui ont ainsi été identifiés comme pouvant prendre part au projet.

Ce projet vise particulièrement les personnes les plus susceptibles de voir leur capacité cardio- respiratoire et musculaire se détériorer dans un contexte de confinement.

Le kinésiologue pourra visiter un usager d’une à huit fois, selon les besoins, sur une période d’une à quatre semaines. Les séances, de 30 à 45 minutes, porteront principalement sur la promotion de l’activité physique avec la suggestion d’activités, l’adoption de saines habitudes de vie et l’importance de bouger régulièrement.

Jusqu’à maintenant, 40 usagers ont été référés pour prendre part au projet qui se poursuivra jusqu’à la fin de la pandémie.



« Le contexte exceptionnel dans lequel nous vivons depuis plusieurs mois représente un défi pour plusieurs personnes de 50 ans et plus qui sont confinées dans leur appartement et pour qui les occasions de bouger se font plus rares. Le projet que nous avons mis sur pied permettra de maintenir la qualité de vie des usagers qui en bénéficieront et favorisera une meilleure santé physique, cognitive et psychologique chez ces mêmes personnes», indique Diana Milette, directrice adjointe du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées - soutien à domicile et partenariat.