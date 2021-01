Découvrez les installations du Collège de Valleyfield en virtuel dès maintenant

Dès le 1er mars prochain, les élèves de 5e secondaire du Québec pourront déposer auprès du SRAM une demande d'admission dans un établissement collégial de la province. Dans cette optique, le Collège de Valleyfield invite les jeunes étudiants intéressés par ses installations à les découvrir virtuellement.

En novembre dernier, les équipes du Cégep de Valleyfield ont tenu des portes ouvertes virtuelles en direct sur Facebook afin de faire découvrir leurs espaces et laboratoires d’appartenance dans le collège ou dans l’un de ses centres d’études à Saint-Constant ou à Vaudreuil-Dorion. Les présentations sont accessibles au www.colval.qc.ca/portes-ouvertes-virtuelles.

Parmi les thématiques abordées, on retrouvera entre autres les programmes et parcours accessibles au Cégep ou dans ses centres d’études, la formation générale, la vie étudiante sportive et socioculturelle, les services de l’orientation et de l’admission, l’offre de cours aux adultes et les services aux étudiants.

Pour plus d’information sur le processus d’admission au collégial : www.colval.qc.ca/admission ou [email protected] Pour en savoir davantage sur les activités d’information scolaire ou pour toute question concernant le Cégep de Valleyfield et le centre d’études de Saint-Constant : [email protected] ou 450 373-9441, poste 253.