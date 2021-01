Une session d’hiver hybride revisitée à l’Institut de technologie agroalimentaire

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) maintient une formule d’enseignement hybride dans ses campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe pour la session d’hiver 2021. L’ensemble des cours théoriques se donnent sous une forme non présentielle, alors que l’offre d’activités pédagogiques nécessitant des apprentissages pratiques est bonifiée dans les locaux de l’établissement.

Le calendrier scolaire prévoit dix semaines au cours desquelles la prestation de la partie pratique en mode présentiel est possible pour tous les cours de la formation spécifique et générale, lorsque jugé nécessaire par le professeur. Les horaires sont bâtis afin de limiter la circulation dans les campus et les déplacements des étudiants entre les cours.

L'institut rappelle que le scénario planifié pour la session d’hiver est sujet à changement selon l’évolution de la situation en lien avec la COVID-19 et il pourrait être ajusté selon le contexte et en fonction des règles gouvernementales en vigueur. De même, l’Institut mentionne veiller au respect strict de l’ensemble des mesures sanitaires et de distanciation physique appropriées, afin d’assurer la santé et la sécurité de sa clientèle étudiante et des membres du personnel.

Services destinés aux étudiants maintenus

« L’approche proposée pour la session d’hiver vise à maintenir la motivation des étudiantes et des étudiants et favoriser un apprentissage soutenu tout au long de la session. Nous souhaitons procurer un milieu éducatif de qualité à tous ceux et à toutes celles qui ont choisi notre établissement pour poursuivre leurs études collégiales, malgré le contexte inhabituel », explique Mme Louise Leblanc, sous-ministre adjointe à la formation bioalimentaire et responsable de l’ITA.

L’ensemble des services destinés aux étudiants sont maintenus. Les activités des centres d'aide, de l’aide pédagogique individuel (API), du service psychosocial, des services adaptés, de l’aide financière et de l’organisation scolaire sont offerts majoritairement à distance. Les activités jugées essentielles des centres multimédias sont assurées en présence dans le respect des mesures sanitaires en place. Les étudiants peuvent également rencontrer un membre du personnel (professeur, API, etc.) en prenant un rendez-vous au préalable.