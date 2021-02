Le CISSSMO recrute dans la région

Voir la galerie de photos

Plus tôt cette semaine, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest a lancé une nouvelle campagne de recrutement. Ce vendredi 5 février, le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au sein de l'instance de santé, Jean-Philippe Ferland, a accepté d'en dire plus sur le sujet à Néomédia en entrevue vidéo.

« On entame l’année 2021 en mode offensive avec une campagne à notre image. Nos employés sont les mieux placés pour nous représenter fièrement et ainsi, donner l’envie à plusieurs de se joindre à nos équipes! C’est sans mise en scène que des moments de complicité ont été captés. Je suis fier du résultat final et je suis persuadé que les résultats seront bénéfiques pour notre organisation », a-t-il souligné par voie de communiqué.