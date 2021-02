L'Aréna Marcel-Larocque inscrit au concours Kraft Hockeyville

Kraft Hockeyville célèbre sa 15e édition de l’amour du hockey. Comme chaque année, tous les arénas du Canada peuvent proposer leur candidature en tant que prochain tenant du titre #krafthockeyville. Voici pourquoi la communauté de l’Aréna Marcel-Larocque de Saint-Jean-sur-Richelieu incarne l’esprit du hockey.

L’aréna Marcel-Laroque célèbre ses 50 ans d’existence. Situé près de la rivière Richelieu au centre d’un milieu de vie dynamique où se côtoient une polyvalente et plusieurs installations sportives extérieures, l’aréna est un bâtiment, mais aussi un lieu de rassemblement pour les familles et la communauté. Si les murs de l’aréna pouvaient parler, ils témoigneraient de scènes où de jeunes enfants ont donné leurs premiers coups de patins, pour ensuite grandir et continuer la tradition à leur tour avec leurs petits héritiers. Un bagage de souvenirs d’un sport et d’une passion commune. Pour certains, le moment où pour un court instant, ils ont été le héros du match, pour d’autres, c’est le souvenir d’un premier amour sous les projecteurs et la musique du patinage libre un soir d’hiver.

Pour les familles, l’Aréna Marcel-Larocque a été et est encore le point de rencontre pour la participation aux tournois de hockey, aux ligues de hockey mineur, aux ligues de garage, aux équipes scolaires, aux écoles de hockey, au patinage artistique et à d’autres événements. Aujourd’hui plus que jamais, la ville est hockey. De nombreuses familles ont bâti leur propre patinoire familiale en attendant un retour au jeu. Cinquante ans d’histoire, les premiers coups de patin ont donné naissance à une passion pour un sport qui pour certains est devenu un mode de vie. Parfois même une carrière comme ce fut le cas pour des jeunes d’ici qui ont débuté sur notre patinoire et qui ont réalisé leur rêve de jouer DANS LA LNH. C’est le cas des Stéphane Beauregard (Winnipeg), Jean-François Quintin (San José), Denis Gauthier (Calgary), Jeff Drouin-Deslauriers (Edmonton), Fred St-Denis (Montréal) et Éric Gélinas (New Jersey). Leur parcours inspire les jeunes qui fréquentent l’aréna aujourd’hui.

Depuis sa construction en 1971, l’aréna est très fréquenté douze mois par année. Tellement qu’il y a quelques années, la communauté a relevé ses manches et une deuxième patinoire a été ajoutée. La première patinoire a besoin des 250 000 $ offerts dans le cadre du concours Kraft Hockeyville 2021. Les fonds seraient utilisés pour la mise à niveau aux normes 2021, afin de sécuriser et de rénover les vestiaires, le revêtement des sols, les douches des joueurs et les salles d’aisance. Un virage écologique est aussi envisagé, avec entre autres l’ajout d’un système d’éclairage au LED pour la patinoire, les vestiaires, les corridors, le restaurant et le hall d’entrée. Ces travaux permettront aux futurs usagers de profiter au maximum de leur expérience à l’Aréna Marcel-Larocque et ce, grâce à Kraft. En terminant, recevoir en leurs murs un match de la ligue Nationale de Hockey serait un honneur, une richesse et un souvenir impérissable pour la région, les jeunes et moins jeunes adeptes de hockey.

Comment faire pour encourager la candidature de l’Aréna Marcel-Larocque ?