Xavier Barsalou-Duval se réjouit des résultats de l’étude de préfaisabilité

Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères et porte-parole du Bloc Québécois en matière de transports, infrastructures et collectivités, a réagi au dévoilement de l’étude de préfaisabilité concernant le réaménagement de la voie ferrée par la ville de Boucherville et son comité ferroviaire.

« Je tiens à saluer la démarche initiée par le maire Jean Martel et le comité ferroviaire de Boucherville. Il s’agit d’une avancée importante qui était attendue avec impatience par bon nombre de citoyens. C’est une excellente nouvelle, nous savons désormais que le réaménagement de la voie ferrée est réalisable et cela nous permettra de poursuivre la discussion en nous basant sur des faits », a déclaré Xavier Barsalou-Duval.

« Pour avoir résidé aux abords de la voie ferrée pendant plus de 25 ans, je comprends tout à fait les préoccupations des citoyens qui subissent quotidiennement le passage des trains et c’est pourquoi je me suis toujours engagé en faveur de la sécurité ferroviaire. Pour les prochaines étapes, je serai assurément présent pour appuyer ces démarches », a ajouté le député de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères.

Soulignons qu’au cours de la présentation, cinq scénarios de réaménagement ont été exposés, mais il serait aussi possible d’envisager des changements en fonction des commentaires de la population, des besoins des municipalités voisines et des partenaires potentiels comme le CN ou le Port de Montréal qui planifie s’installer à Contrecœur.

« Le tracé actuel est soumis à des restrictions puisqu’il parcourt des milieux urbains, ce qui vient entre autres, limiter la vitesse des trains. De plus, le réaménagement vers l’autoroute 30 pourrait permettre une emprise qui serait doublée par rapport à ce qui existe présentement, ce qui offre donc une capacité de transport accrue dans l’éventualité où les voies seraient doublées », a expliqué monsieur Barsalou-Duval.

En conclusion, il apparaît important pour le débuté bloquiste que la discussion se poursuive afin de trouver un scénario qui pourrait s’avérer gagnant pour tous.