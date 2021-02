Sondage pour les citoyens de la MRC du Haut-Richelieu

La MRC du Haut-Richelieu sonde, jusqu'au 21 février, ses citoyens pour connaître leurs pratiques et besoins en matière de loisirs. La population demeurant aux quatre coins de ce territoire régionale est invitée à prendre quelques minutes pour participer à cette démarche.

Par loisir, la MRC entend toute activité sportive, culturelle, de plein air, sociale, communautaire, etc. Ces activités peuvent prendre la forme de cours, d'événements, de camp de jour, de plages horaires libres d'accès comme le patinage libre, etc.



La plupart des questions portent sur les municipalités RURALES de la MRC : Saint-Sébastien, Saint-Georges-de-Clarenceville, Noyan, Sainte-Brigide-d'Iberville, Henryville, Venise-en-Québec, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Alexandre, Lacolle, Mont-Saint-Grégoire et Saint-Valentin.



D'autres questions portent sur vos pratiques de loisir dans la ville-centre, soit Saint-Jean-sur-Richelieu.

Pour y répondre, il faut se rendre à l'adresse web suivante: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuW07xvwwAElunBysqu-aw7ssHTGwr8EFpwuS10ZzQz7wbkw/viewform.