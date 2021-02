Saint-Jean-sur-Richelieu honore l'artiste Patrick Monast

Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu Alain Laplante et la conseillère municipale du district 1, Mélanie Dufresne ont accueilli Patrick Monast à l’hôtel de ville, le 12 février. À cette occasion, l’artiste a été invité à signer le Livre d’or de la Ville.

Cet honneur vient souligner la contribution soutenue de Patrick Monast au rayonnement de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en période de pandémie. Depuis un an, l’artiste met sa créativité au service des Johannais et Johannaises. Son imagination, son audace et sa capacité à se réinventer suscitent l’émerveillement.

Son originalité a d’abord été mise en lumière au printemps 2020 avec L’escouade, une œuvre formée de paniers d’épicerie multicolores qui fut installée au parc Elphège-Filiatrault dans le secteur Iberville. Cette conception se voulait un clin d’œil aux épiciers, maillon essentiel de la pandémie.

Quelques jours plus tard, Patrick Monast lançait un message d’espoir avec l’Arbre lumière, placé à la Place publique du Vieux-Saint-Jean. Haute de 25 pieds, cette œuvre aux couleurs de l’arc-en-ciel représentait un arbre dont les racines pointaient vers le ciel. Une configuration improbable à l’image des derniers mois.

Puis en décembre, l’Oie salvatrice, une imposante structure, est venue égayer le quotidien des citoyens à l’approche de Noël. L’œuvre, qu’on peut contempler au parc Honoré-Mercier, s’est rapidement taillé une place dans le cœur des Johannais. Depuis, elle ne cesse de susciter l’admiration grâce à ses nombreux changements de costumes.

La plus récente création de Patrick Monast, Un cœur à offrir, a ébloui toute la communauté à quelques jours de la Saint-Valentin devant l’église Saint-Athanase. Un immense cadeau de l’artiste pour semer la joie autour de lui.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est fière de souligner le talent exceptionnel de Patrick Monast. Ce dernier peut d’ailleurs compter sur la collaboration de plusieurs partenaires pour mener à bien ces réalisations. Ils sont trop nombreux pour être tous nommés, mais merci à chacun d’entre vous. Votre dévouement et votre implication font rayonner notre communauté.

Depuis le début de la pandémie, la solidarité, l’ingéniosité et l’engagement des citoyens se sont d’ailleurs manifestés sous différentes formes. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tient à remercier tous ceux et celles qui travaillent au bien commun et embellissent à leur façon notre milieu de vie.