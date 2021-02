Santé Canada approuve un troisième vaccin contre la COVID-19

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé officiellement ce matin que Santé Canada a approuvé un nouveau vaccin, celui de la pharmaceutique AstraZeneca.

« Avec ce troisième vaccin sûr au Canada, on va pouvoir vacciner plus de monde et plus rapidement », de dire Justin Trudeau.

Anita Anand, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a ensuite expliqué que le Canada a obtenu deux millions de doses du vaccin contre la COVID-19 d'AstraZeneca, grâce à une entente avec Verity Pharmaceuticals Canada Inc. et le Serum Institute of India.

Les 500 000 premières doses seront livrées au Canada dans les prochaines semaines et seront rapidement prêtes à être distribuées aux provinces et aux territoires. Ainsi, avec ces trois vaccins maintenant disponibles pour vaincre la COVID-19, c’est plus de 6,5 millions de doses qui auront été reçues d’ici la fin du mois de mars.

Les 1,5 million de doses restantes seront livrées d'ici la mi-mai.

« Le gouvernement du Canada continue de mettre tout en œuvre pour protéger la population canadienne contre la COVID-19. Nous demeurons en très bonne voie de pouvoir garantir un approvisionnement suffisant pour que chaque Canadien ou Canadienne admissible qui souhaite se faire vacciner ait accès à un vaccin d'ici la fin du mois de septembre », a précisé Anita Anand.

Semaine de relâche

Lors de sa conférence, le premier ministre a également souligné l’importance de la semaine de relâche qui commence demain.

« Profitez-en, cette semaine de vacances est bien méritée pour les élèves, les étudiants et les professeurs. »

Cependant, il a rappelé qu’il est essentiel de continuer à suivre les recommandations de la santé publique et il faut éviter tout rassemblement.

« On a tous envie que le printemps et l’été se présentent bien, ce n’est pas le temps de compromettre les efforts maintenus jusqu’ici. »

Rencontre avec président Biden

Justin Trudeau a rencontré cette semaine le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, et s’est dit très satisfait.

« Je suis très content d’avoir pu constater que nous avons les mêmes objectifs pour éradiquer la COVID-19, nous sommes également en accord sur l’économie et le combat contre les changements climatiques. »