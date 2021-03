Développement durable: cinq ateliers pour partager ses idées

S’inscrivant dans la démarche collective de développement durable présentement en cours, les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu sont invités, du 15 au 29 mars, à venir discuter avec la communauté afin de proposer des idées et solutions qui inspireront les actions à mettre en place pour guider la transition de la ville.

Cinq ateliers virtuels portant sur les thématiques priorisées par les citoyens lors des étapes de consultation précédentes sont offerts pour susciter les échanges, et des dates ont été ajoutées en soirée afin de faciliter la participation de tous :

- Autonomie alimentaire, ville nourricière – lundi 15 mars, 18 h 30 à 21 h;

- Mobilité durable – mardi 16 mars, 9 h à 11 h 30 / lundi 22 mars, 18 h 30 à 21 h;

- Économie circulaire – jeudi 18 mars, 9 h à 11 h 30 / jeudi 25 mars, 18 h 30 à 21 h;

- Aménagement durable du territoire – vendredi 19 mars, 9 h à 11 h 30 / lundi 29 mars, 18 h 30 à 21 h;

- Milieux naturels – samedi 20 mars, 9 h à 11 h 30;

Ces ateliers seront animés par des acteurs de changement engagés et reconnus dans leur domaine d’expertise au Québec. Les personnes intéressées doivent s’inscrire (places limitées) sur le site sjsr.ca/durable.

Un sondage populaire

1 062 personnes ont répondu au sondage DD qui s’est tenu du 27 janvier au 16 février. Composé d’une vingtaine de questions, celui-ci visait notamment à valider l’importance accordée par les citoyens aux 5 thématiques prioritaires de la collectivité.

Des résultats préliminaires dévoilent que :

- les milieux naturels sont très importants pour 85 % des répondants;

- plus de la moitié d’entre eux aimeraient en apprendre davantage sur les différentes thématiques;

- plus de 60% des répondants estiment qu’ils partagent une responsabilité d’action avec les entreprises, organismes et pouvoirs publics, à l’égard des thématiques d’autonomie alimentaire, d’économie circulaire et de mobilité durable.

La stratégie johannaise de développement durable permettra d’actualiser la planification stratégique 2016-2026 de la Ville et teintera ses politiques et autres grands dossiers à venir. Au terme de ce projet mobilisateur, la communauté sera conviée en septembre 2021, au dévoilement du fruit de ces réflexions.