Les membres de l'APTS se font entendre lors d'une action surprise

Déterminés à se faire entendre devant le mépris du gouvernement aux tables de négociation, des membres de l’APTS ont manifesté aujourd’hui en Montérégie. Lors d'une action surprise, ils ont déployé des bannières sur lesquelles on pouvait lire « Travailler à se rendre malade, c’est terminé! ».

« Les négociations font du surplace depuis près d’un an, pendant que le réseau de la santé et des services sociaux est mis sous pression comme jamais. C’est insultant pour nos membres et ça l’est aussi pour la population, qui voit les services publics se détériorer jour après jour. Les solutions existent pourtant, mais le gouvernement provincial ne veut pas en entendre parler aux tables de négociation », dénonce Robert Comeau représentant national de la Montérégie-Centre .

Le problème de la surcharge de travail est pourtant bien connu. Et l’APTS tente de le résoudre en offrant des propositions concrètes pour valoriser les emplois du réseau et mettre fin à la pénurie de main-d’œuvre.

« Plutôt que d’écouter les propositions des indispensables, qui sont sur le terrain chaque jour pour prendre soin des gens de leur communauté, le gouvernement recourt au secteur privé pour répondre aux urgences. C’est ni plus ni moins le démantèlement des services publics qui s’opère sous nos yeux », ajoute Janel Etchie présidente locale CISSS Montérégie-Centre .

Les récents octrois de contrats vers le privé, notamment dans le secteur des laboratoires, de l’imagerie médicale et des services en santé mentale, ont déclenché la fureur des professionnels et des techniciens, qui réclament une juste reconnaissance depuis des années.

« En pleine crise sanitaire, c’est sidérant de découvrir que notre gouvernement préfère enrichir des entrepreneurs plutôt que de valoriser l’expertise de ses propres salariés. C’est outrageant, et ça ne passera pas dans l’ensemble de la Montérégie . Si le gouvernement Legault veut poursuivre dans cette voie, il va trouver l’APTS sur son chemin », conclut Robert Comeau représentant national .