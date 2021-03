Plus de 60 000 doses du vaccin administrées en Montérégie

Alors que le gouvernement provincial annonçait récemment le déploiement de plusieurs cliniques de vaccination au Québec, dont dans la région du Suroît, on apprend que plus de 40 000 ont pris rendez-vous pour recevoir la première dose. C'est ce que dévoile la Direction de santé publique de la Montérégie.

Au total, 42 000 aînés de 80 ans et leurs proches aidants de 70 ans et plus ont fait les démarches de prise de rendez-vous jusqu'à présent. Ils seront vaccinés prochainement.

« J’invite la population à continuer de répondre favorablement à l’invitation afin de se faire vacciner au moment opportun. De plus, un total de 60 319 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées en Montérégie jusqu’à présent. Dre Loslier rappelle cependant que « même si la vaccination est une étape importante pour contrer la pandémie et envisager un assouplissement des mesures, le respect des consignes sanitaires demeure encore essentiel », se réjouit Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie », conclut-elle.