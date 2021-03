« La vaccination s’accélère de façon significative », souligne Justin Trudeau

Alors qu’on s’apprête à vivre le premier anniversaire des ravages causés par la pandémie de COVID-19 au pays, le premier ministre Justin Trudeau s’est réjoui aujourd’hui des progrès accomplis du côté de la vaccination.

M. Trudeau a profité d’un point de presse virtuel ce matin pour répéter encore une fois que son gouvernement travaille sans relâche, chaque jour, pour obtenir le plus de doses de vaccins possible et le plus rapidement possible.

Le premier ministre a rappelé que vendredi dernier, il avait annoncé que des millions de doses du vaccin de Pfizer devaient arriver plus tôt que prévu, dont 1,5 million de doses avant la fin mars.

Ce sera le cas et le Canada en recevra un million cette semaine, a indiqué M. Trudeau, ajoutant qu’au total, Ottawa aura reçu 8 millions de doses d’ici la fin du mois.

« Je sais que ça fait beaucoup de chiffres, mais l’important, c’est que la vaccination de masse s’accélère de façon significative, a souligné le premier ministre. De plus en plus de gens reçoivent leur vaccin, incluant des parents ou des grands-parents qu’on a hâte de revoir. Les travailleurs de la santé en première ligne aussi sont de plus en plus protégés. »

Mémoire des victimes

Justin Trudeau a aussi profité de l’occasion pour annoncer une journée nationale de commémoration à la mémoire des victimes de la COVID-19 qui se tiendra le jeudi 11 mars, soit un an après le début officiel de la pandémie mondiale.

Rappelons que le gouvernement Legault a également indiqué qu’une cérémonie aura lieu ce jour-là au Parlement et que les Québécois seront notamment invités à respecter une minute de silence en souvenir des personnes emportées par le coronavirus.

« C’est le genre de crise qui arrive seulement une fois par siècle, a lancé M. Trudeau. Je sais que ce n’est pas facile, mais on va s’en sortir en restant unis et en continuant de travailler ensemble. On a fait du chemin depuis l’an dernier et il en reste beaucoup à faire, mais on va finir par vaincre la COVID-19. »

Le dernier bilan au pays fait état de 890,698 cas de la maladie et de 22, 276 décès.

Durant la dernière semaine, 2,900 nouveaux cas et 37 décès ont été rapportés en moyenne chaque jour selon la santé publique du Canada.

Il y a plus de 30,000 cas actifs au pays à ce jour.