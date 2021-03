Ils parcourent 365 km à pied sur le Chemin du Québec 

Un petit groupe de marcheurs sillonnera le Québec, entre Dorval et Maricourt sur le Chemin du Québec et sera de passage dans la communauté entre le 13 et le 21 mars pour découvrir ou redécouvrir le Québec un pas à la fois.

Plus que jamais, à la suite de la pandémie de la COVID-19, les gens ont besoin de nature et plein-air. La rando-communautaire est alors une option agréable qui permet de voyager d’une communauté à l’autre à moins de 5 km/h.

Ces marcheurs contribuent à la reprise des activités et au développement socio-économique/touristique du Québec. « De plus en plus excité par la création de l’OBNL Chemin du Québec et la collaboration des communautés québécoises, les marcheurs du Québec et de l’international seront de plus en plus nombreux chez nous » souligne les représentants de Chemin du Québec.