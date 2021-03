Nouvelle réglementation pour l'utilisation de l'eau potable à Saint-Jean-sur-Richelieu

Avec l’objectif de diminuer la consommation et d’éviter le gaspillage de cette précieuse ressource qu’est l’eau potable, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a adopté récemment son nouveau Règlement relatif à l’utilisation de l’eau provenant de l’aqueduc municipal.

Celui-ci vient notamment préciser les restrictions et permissions associées à certains usages domestiques, dont l’arrosage extérieur, le remplissage des piscines et l’utilisation de jeux d’eau.

Nouvellement encadrée de façon restrictive toute l’année, la pratique de l’arrosage extérieure est régie selon le type d’équipement utilisé :

Arrosage mécanique

Si l’appareil est mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant l’utilisation, l’arrosage est permis seulement entre 20 h et 23 h, les jours pairs si l’adresse de la propriété est paire, et les jours impairs si l’adresse est impaire.

Arrosage automatique

Si le système est actionné automatiquement, tels que les gicleurs électroniques ou souterrains, l’arrosage est seulement permis entre 3 h et 6 h, selon le même mode d’adresse pair / impair.

Arrosage manuel

Si on utilise un boyau tenu à la main et équipé d’un dispositif de fermeture ou encore un récipient comme un arrosoir manuel, l’arrosage est permis en tout temps.

Nouvelles plantations

Il est permis d’arroser une nouvelle pelouse ou plantation, suite à l’obtention d’un permis émis par le Service de l’urbanisme, de l’environnement, et du développement économique, selon les modalités suivantes :

en tout temps pendant la journée de l’installation;

par la suite, entre 6 h et 9 h et entre 20 h et 24 h pendant une période maximale de 15 jours après l’installation.

Lavage extérieur

Laver son véhicule est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau ou un boyau équipé d’un pistolet d’arrosage, et de n’utiliser que l’eau nécessaire à cette fin.

Cependant, nettoyer son entrée d’auto avec l’eau potable est autorisé seulement lors de travaux de peinture, de construction ou d’aménagement paysager; à la condition d’utiliser un boyau équipé d’un pistolet d’arrosage et de n’utiliser que l’eau nécessaire à cette fin.

Les mêmes conditions s’appliquent au lavage des allées et aires de stationnement, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment.

De plus, il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs.

Piscine et jeux d’eau

Il est interdit de remplir une piscine ou un spa en tout temps, entre 7 h et 9 h et entre 16 h et 19 h.

De plus, pour éviter une utilisation excessive d’eau, les jeux d’eau doivent être munis d’un système de déclenchement sur appel ou utiliser seulement l’eau nécessaire durant la période d’utilisation. L’alimentation continue en eau potable est interdite.

Interdictions d’arrosage

En période de canicule ou pour d’autres raisons comme un bris majeur de conduites d’aqueduc, l’administration municipale peut interdire l’arrosage et d’autres utilisations de l’eau potable.

Toutefois, cette interdiction ne touche pas les détenteurs d’un permis d’arrosage ou l’utilisation d’un boyau équipé d’un pistolet d’arrosage pour arroser des potagers et des plantes comestibles, des jardins, des fleurs et d’autres végétaux.

Rappelons qu’en période estivale, la demande est extrêmement forte pour les réseaux de distribution d’eau potable. Le respect de la réglementation est essentiel pour conserver un niveau sécuritaire de nos réserves d’eau destinées en priorité à la consommation humaine. Pour obtenir un permis d’arrosage, en savoir plus sur les diverses dispositions du règlement et consulter des conseils d’économie d’eau, les citoyens sont invités à visiter le sjsr.ca/eau-potable.