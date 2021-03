Le 8e Gala Agristard de la grande Montérégie se tiendra le 27 avril

Le 27 avril prochain, dès 19 h, la Fédération de l’UPA de la Montérégie tiendra de façon virtuelle la 8e édition du Gala Agristars. Cette édition spéciale, réinventée et empreinte de solidarité, se déroulera sous le thème de la santé psychologique.

Tous les profits de l’événement seront versés à l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) pour le maintien de deux travailleurs de rang en Montérégie.

« Lorsque l’on aborde le thème de la santé psychologique, on constate que les besoins sur le terrain sont grands. Voilà pourquoi nous voulons remettre la somme des billets vendus et des profits générés par le 8e Gala Agristars à l’ACFA qui offre du réconfort aux familles agricoles depuis maintenant 20 ans. J’invite les gens à s’unir pour soutenir la cause en participant en grand nombre à la soirée », précise monsieur Jérémie Letellier, président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie.

Les billets pour assister en exclusivité à cet événement virtuel sont en vente au coût de 70 $ au www.upamonteregie.ca. L’ACFA remettra des reçus officiels pour don de charité au montant de l’achat. Le total des dons amassés pour soutenir l’ACFA sera dévoilé lors de l’événement.

« La dernière année n’a pas été facile et malgré tout, l’engagement de plusieurs personnes passionnées a fait rayonner notre agriculture régionale. Heureusement, la nouvelle formule proposée nous permettra de rendre hommage à ces agricultrices et ces agriculteurs, tout en demeurant dans le confort de notre foyer », explique monsieur Letellier.

Pour se procurer un billet, on peut se rendre sur le lien suivant: https://www.upamonteregie.ca/gala-agristars-2021_virtuel/.