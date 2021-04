Les travaux sont bien amorcés sur les rues Richelieu et Saint-Charles

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu confirme que les travaux de reconstruction et d’amélioration des infrastructures sur les rues Richelieu et Saint-Charles, démarrés l’automne dernier, se poursuivront cette année en trois phases distinctes, afin de s’assurer de maintenir l’accessibilité aux commerces du secteur.

Ces travaux, qui permettront d’offrir une cure de beauté attendue au Vieux-Saint-Jean, incluront l’enfouissement des réseaux techniques urbains, le remplacement des réseaux d’eau potable et d’égout sanitaire en plus de l’ajout d’un égout pluvial, ainsi que la reconstruction des trottoirs et rues. Les travaux préparatoires débuteront le 6 avril 2021, alors que le début de la phase 1 est prévu vers le 15 avril 2021.

Phase 1

Rue Richelieu (entre Foch et Saint-Charles) – Travaux d’infrastructures à compléter

Intersection Saint-Charles et Richelieu – Travaux d’infrastructures urbaines et chaussée temporaire

Durée : 5 à 6 semaines

Phase 2

Rue Saint-Charles (entre Richelieu et Champlain) – Travaux d’infrastructures et chaussée

Intersection Saint-Charles et Champlain – Travaux d’infrastructures urbaines et chaussée temporaire

Début des travaux : ± Fin mai / début juin 2021

Durée : ± jusqu’à la fin juillet 2021

Phase 3

Rue Richelieu (entre Saint-Charles et Saint-Jacques) – Travaux d’infrastructures urbaines et chaussée temporaire

Début des travaux : ± Mi-août 2021

Durée : ± jusqu’au mois de décembre 2021

Le chantier se déroulera du lundi au vendredi, à moins de particularités. Notons que les travaux de finition de rue pour les trois phases seront complétés en 2022. Relevant de la municipalité, le chantier est réalisé par MSA Infrastructures inc., et la surveillance des travaux est assurée par FNX INNOV Inc. La firme Archéotec inc. effectue le suivi archéologique, considérant le potentiel historique du quartier. Il faut savoir qu’au cours du 19e siècle, la rue Richelieu fut au cœur de l’activité économique de la ville, et a notamment accueilli de nombreux commerces, banques et hôtels, un hôpital et même une maison d’opéra.

Détours

Des entraves ponctuelles et temporaires seront mises en place pour les travaux préparatoires. Durant la phase 1, l’intersection des rues Saint-Charles et Richelieu ainsi que la rue Richelieu, entre les rues Foch et Saint-Charles, seront fermées à la circulation. L’accès aux stationnements P20 et P3 sera disponible.

De la signalisation de détour sera déployée aux approches du chantier, les usagers sont invités à porter attention aux divers panneaux.

Sécurité

Des clôtures seront érigées autour des zones du chantier. La municipalité demande tant aux piétons, aux cyclistes qu’aux automobilistes de respecter la signalisation temporaire en place et rappelle que la patience et la prudence sont de mise lors des travaux. La sécurité de tous est essentielle!

Accessible et accueillant pour la belle saison

Le Vieux-Saint-Jean se transformera à nouveau, pour la saison estivale, en un lieu animé et coloré où il fait bon se détendre, se balader, magasiner et prendre une bouchée. La population est invitée à fréquenter les commerces et restaurants qui demeurent ouverts pour toute la durée des travaux.

S’inscrivant dans la continuité du chantier de revitalisation du Vieux-Saint-Jean, ces travaux représentent un investissement de plus de 10 M$ dont près de 75% est subventionné par le programme sur le retour de la taxe d’essence (TECQ). Ils visent à transformer ce secteur historique de la Ville en un pôle commercial, récréotouristique et culturel, à l’ambiance unique en bordure de la rivière Richelieu.