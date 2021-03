Travaux de réfection de la piste au lieu historique national du Canal-de-Chambly 

Parcs Canada informe la population que des travaux de réfection de la piste sur toute sa longueur s’amorceront prochainement au lieu historique national du Canal-de-Chambly. Ces travaux entraîneront la fermeture temporaire de certains tronçons de la piste par intervalle d’avril à juin, puis d’octobre à décembre de cette année.

Ces travaux comprennent notamment la normalisation de la signalisation sur la piste, le réaménagement d’aires de repos et des bords de piste, la mise aux normes de garde-corps, le réaménagement des points de contact, des interventions sur le revêtement de surface et la fondation de la piste (réparation des sections pavées et en criblure de pierre en mauvais état).

Cet automne, un feu de signalisation sera également ajouté à la hauteur du pont no 7, situé à Carignan au croisement de la route 223 et des chemins O’Reilly et Sainte-Thérèse, afin d’assurer la sécurité des usagers de la piste et d’améliorer la fluidité de la circulation.

Sécurité des usagers

Ces travaux d’amélioration sont nécessaires pour assurer la sécurité des usagers et la pérennité de la piste qui longe le canal de Chambly. Les travaux se dérouleront par secteur; des détours ont été planifiés par le chemin du Canal et le réseau municipal. Les usagers sont priés de respecter la signalisation en place durant toute la durée des travaux, et à consulter régulièrement le www.parcscanada.gc.ca/canalchambly pour obtenir les plus récentes mises à jour.

Parcs Canada dirige des travaux d’infrastructure dans des sites comme le lieu historique national du Canal-de-Chambly afin d’assurer des expériences sécuritaires et de qualité supérieure aux visiteurs, et ce, en améliorant les biens patrimoniaux, les installations destinées aux visiteurs, les voies navigables et les routes situées dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation.

Voici l'échéancier des travaux prévus entre avril et juin:

Localisation Période Détour Viaduc de la 112 6 au 13 avril Détour par les rues de l'Église, des Carrières, chemin Sainte-Thérèse et le déversoir no 3 Pont du CN 12 au 15 avril Pont no 3 (en amont de l’écluse no 8) 14 au 19 avril Rue Saint-Jacques 16 au 26 avril Rue Saint-Georges 27 avril au 3 mai Détour par les rues Langevin, Saint-Georges, des Carrières et Saint-Jacques Rue des Pins 30 avril au 6 mai Rue de l’Église 4 au 10 mai Rue Bourgogne 11 au 21 mai Circulation en bordure de chantier, entraves possibles Parc des Ateliers 18 au 26 mai Détour par le stationnement des ateliers du canal Ancien pont no 9 (rue Sainte-Marie) 20 au 28 mai Circulation en alternance sur la rue Sainte-Thérèse Déversoir no 5 (en amont du pont no 10) 27 mai au 3 juin Circulation en bordure de chantier, entraves possibles Pont no 10 (relie l’île Sainte-Thérèse à Saint-Jean-sur-Richelieu) 1er au 10 juin Circulation en bordure de chantier, entraves possibles

Cet échéancier est présenté à titre indicatif et pourrait être modifié en raison des conditions météorologiques.