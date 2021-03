Des espaces de vie métamorphosés pour le printemps à Saint-Jean-sur-Richelieu

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu se métamorphose avec l’arrivée du printemps en transformant ses espaces de vie pour la saison. Dans le contexte actuel, l’idée d’offrir des endroits sécuritaires et des milieux stimulants à la population est une priorité.

Qui dit printemps, dit éveil de la nature. Les fleurs font leur apparition. Les animaux sortent de leur torpeur. Les grands migrateurs reviennent de leur long voyage. Voilà l’inspiration derrière les changements de décors au parc des Éclusiers, à la Place publique et au Domaine Trinity.

Les plafonds lumineux sont les éléments centraux de ces nouvelles transformations. Les oiseaux ont choisi de s’y poser pour quelques semaines. En soirée, les citoyens sont invités à les découvrir sous un nouvel éclairage rose bonbon qui donne une touche romantique à nos milieux de vie. Ne dit-on pas que le printemps est la saison des amours?

Vieux-Saint-Jean

Au parc des Éclusiers et à la Place publique, la Ville mise une fois de plus sur la créativité et l’expertise de l’équipe de la Société de développement Vieux-Saint-Jean pour offrir une expérience unique et divertissante aux Johannais et Johannaises.

Dès maintenant, les citoyens sont invités à découvrir les nouvelles structures décoratives composées de cabanes d’oiseaux et d’avions en papier. Des décors inspirants pour se prendre en photo et égayer ses réseaux sociaux d’une touche printanière.

Pour Pâques, les œufs viendront enjoliver les plates-bandes au parc des Éclusiers ainsi que la pergola et l’ombrière à la Place publique. Certains des petits cocos ont été décorés par les enfants du quartier, plus précisément ceux qui fréquentent le centre de pédiatrie L’Étoile. À voir absolument dès le 2 avril.

Ceux qui ont aimé se mesurer à la Boîte @ Messages cet hiver seront heureux d’apprendre qu’un autre parcours à obstacles est en développement. L’entreprise de jeu d’évasion Sauve Qui Peut prépare un nouveau parcours pour sa structure installée sur la Place publique.

Domaine Trinity

Le Domaine Trinity fleurit avec l’arrivée du printemps grâce à la générosité des citoyens. En effet, les familles étaient invitées récemment à venir récupérer un ensemble incluant des pièces à peindre et à assembler pour fabriquer une fleur. Celles-ci ont été accrochées à la fin mars dans l’œuvre de land art réalisée par l’artiste Jean Guillet. Une création collective éphémère à admirer jusqu’à la mi-avril.

Les visiteurs sont également conviés à découvrir le haïku québécois avec la nouvelle capsule sonore réalisée par le Théâtre de Grand-Pré. Intitulée «Aux alentours», elle présente des textes poétiques liés à l’environnement.

La promenade printanière au Domaine Trinity ne serait pas complète sans un arrêt en bordure de la verrière de la Maison Epiphany pour admirer les 22 photographies de l’exposition «Dans la caverne de Platon». C’est un rendez-vous au 360, rue McGinnis.

Saison estivale

Ces activités printanières ne sont qu’un avant-gout de la saison estivale. Dans le contexte actuel et en conformité avec les consignes sanitaires en vigueur, la Ville proposera de nouvelles transformations dans ses espaces de vie en juin.

Devant le succès de l’Oasis en 2020, la Société de développement Vieux-Saint-Jean présentera une nouvelle version du concept à la Place publique et au parc des Éclusiers. L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu promet d'en mettre encore plein la vue avec un aménagement ludique au Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard. Le Domaine Trinity proposera de nouvelles activités pour les amateurs de culture et des surprises sont en préparation dans d’autres secteurs de la Ville. L’été s’annonce une fois de plus mémorable!

Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté du conseil municipal de soutenir la reprise économique et réinventer les activités sur son territoire, afin d’offrir aux citoyens un milieu de vie unique, dynamique et stimulant.