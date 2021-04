Entente unique entre le Cégep Édouard-Montpetit et le CISSS de la Montérégie-Est

Le Cégep Édouard-Montpetit et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est ont récemment paraphé une entente de collaboration sans précédent qui permettra au Cégep d’accueillir à temps plein une infirmière praticienne spécialisée en première ligne (IPSPL); une première au Québec.

Sa présence dans les locaux de la clinique santé du Cégep lui permettra de soutenir les activités pédagogiques du programme de Soins infirmiers, tout en développant une offre de services pour la communauté du Cégep et la population de Longueuil en étroite collaboration avec le CISSS.

Un projet unique qui transformera l’enseignement des soins infirmiers et l’offre de services à la population

En tant qu’infirmière praticienne spécialisée de première ligne sous la vigie de la direction des soins infirmiers du CISSS de la Montérégie-Est, l’IPSPL peut effectuer différentes activités médicales habituellement réservées au médecin; des fonctions élargies qui permettront au Cégep de développer, dans ses murs, de nouvelles activités qui répondront aux besoins du programme de Soins infirmiers. En augmentant ainsi la pratique des étudiantes de Soins infirmiers, le Cégep devient un milieu d’apprentissage encore plus adapté, qui favorisera davantage la réussite et la persévérance des étudiantes et répondra aux besoins du secteur.

« Nous sommes très fiers d’amorcer, de concert avec le CISSS de la Montérégie-Est, ce projet unique qui transformera la formation de la relève en Soins infirmiers, a mentionné Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit. En réalisant plus d’activités pédagogiques au sein même de la clinique du Cégep, un environnement connu et un contexte rassurant pour nos étudiantes, les futures infirmières, soutenues par l’IPSPL et les professeures, développeront certaines compétences plus tôt et seront davantage préparées à intégrer les lieux de stages en établissements de santé. Cet important maillage entre Santé et Éducation sera bénéfique pour notre relève et tous nos projets liés à la santé, a ajouté M. Lambert »

Un accès plus rapide aux services de première ligne pour toute la communauté

Arrivée le 15 mars 2021, l’IPSPL permettra aussi d’accroître les services et d'améliorer l'accessibilité aux professionnels de santé pour la communauté du Cégep et de Longueuil. Par le biais de ce projet, l’ISPL développera de multiples stratégies de promotion de la santé et de prévention de la maladie auprès des groupes ciblés. Disponible auprès des étudiants et de la communauté pour les consultations sur rendez-vous seulement, sa présence permettra aussi la mise sur pied d’une Clinique jeunesse destinée aux 12-24 ans, un créneau de la population très présent parmi nos étudiants et ceux des écoles secondaires environnantes.

Une collaboration de longue date

Le Cégep et le CISSS de la Montérégie-Est collaborent ensemble depuis de nombreuses années et ce partenariat naturel s’est accru encore davantage au fil des ans, au bénéfice des étudiants, des travailleurs du secteur de la santé et de la communauté.

« Nous sommes heureux et particulièrement fiers de prendre part à ce partenariat novateur qui sera bénéfique autant pour la population, le cégep Édouard-Montpetit, que pour le CISSS de la Montérégie-Est, a déclaré Mme Louise Potvin, présidente-directrice générale du CISSS de la Montérégie-Est. Pour les étudiants, côtoyer l’infirmière praticienne spécialisée sera une excellente opportunité d’apprentissage et un modèle de rôle inspirant pour celles et ceux qui aspirent à une carrière professionnelle. »

« Je suis heureux que la première infirmière praticienne spécialisée en première ligne dans un cégep soit accueillie à temps plein au Cégep Édouard-Montpetit, a partagé M. Lionel Carmant, député de Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. Il s’agit d’une importante entente qui pourra grandement faire une différence pour les étudiants en Soins infirmiers, mais également pour l’ensemble de la population étudiante. La collaboration entre nos institutions est bénéfique pour tous et ne date pas d’hier à Longueuil. Je tiens également à remercier le CISSS-ME pour sa collaboration. J’espère que cela inspirera d’autres partenariats comme celui-ci à se créer afin d’accroitre les services offerts pour les différentes clientèles. »

Précurseur en santé depuis 50 ans

Le Cégep a toujours été un précurseur au niveau de la formation en santé ainsi qu’un acteur de premier plan en matière de prévention et de sensibilisation auprès de sa communauté. Chaque année, 6000 citoyens reçoivent des soins et services dans l’une de ses cinq cliniques-écoles ouvertes à la population et qui permettent aux étudiants de mettre en pratique leurs acquis.