Jour de la Terre: des activités pour s'impliquer et s'informer pour les Johannais

À l’occasion du Jour de la Terre, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et l’AREQ invitent les Johannais à s’impliquer en faveur de l'environnement et proposent des activités éducatives toutes désignées pour poursuivre la sensibilisation aux enjeux du développement durable.

Les intéressés sont invités du 16 au 21 avril à ramasser les débris laissés par l’hiver aux abords de votre terrain et dans les lieux publics de votre quartier pour offrir une cure de beauté à votre environnement! Les citoyens ayant envoyé une photo de leur récolte au [email protected] au plus tard le 21 avril courront la chance de gagner l’un des trois certificat-cadeaux de 100 $ de l’une des boutiques écolos de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Conférence virtuelle en direct d’Éric Ménard : Végétaliser son alimentation, pourquoi et comment?

Les dernières études sur les impacts environnementaux de l’alimentation sont unanimes : les aliments d’origine animale ont presque toujours une empreinte environnementale beaucoup plus élevée que les aliments végétaux. Qu’est-ce qui explique cela? Est-ce vrai même si on achète local? Qu’en est-il du soya et du lait d’amande? Et qu’est-ce que ça mange des véganes à part de la salade? Éric Ménard, alias l’Enverdeur, vous donnera des conseils concrets et accessibles pour végétaliser votre alimentation à votre rythme. La présentation de cette conférence est offerte par l’AREQ secteur du Haut-Richelieu grâce au Projet Toujours en action de l’AREQ-CSQ (l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec). La conférence gratuite se tiendra en direct sur la plateforme Zoom le lundi, 19 avril à 19 h, et il sera possible de la visionner en rediffusion jusqu’au 19 mai. Lien d’accès et rediffusion sur www.sjsr.ca/durable.

Suggestions de lectures des bibliothèques en avril

Durant tout le mois d’avril, profitez de la grande thématique « Zéro déchet et développement durable » pour enrichir vos connaissances grâce à des suggestions de documents variés et d’actualité.

Capsules vidéo : 5 thèmes pour élargir sa réflexion

Visionnez les conférences d’introduction présentées par les experts invités lors des ateliers réalisés à l’occasion de la démarche de développement durable de la Ville. Grâce à leur apport, élargissez votre réflexion sur ces cinq thèmes : milieux naturels, autonomie alimentaire, mobilité durable, économie circulaire et aménagement durable. Liens de visionnement disponibles gratuitement à compter du 19 avril sur le site web www.sjsr.ca/durable.