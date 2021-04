Autisme Montérégie change de logo pour souligner son 15e anniversaire

Pour souligner de belle façon son 15e anniversaire et célébrer le début du mois de la sensibilisation à l’autisme, Autisme Montérégie a récemment dévoilé son nouveau logo.

Cette signature visuelle est le fruit de longs mois de travail et de réflexions pour le personnel de l’organisme. Mis sur pied en 2006, rappelons qu'Autisme Montérégie est spécialisé en trouble du spectre de l’autisme (TSA). Subventionné par le ministère de la Santé et des services sociaux et mandaté par le CISSS Montérégie-Centre, l’organisme a un mandat régional. Le territoire qu’il couvre est la Montérégie qui regroupe 177 villes et municipalités, dont la MRC de Beauharnois-Salaberry.

« Autisme Montérégie a été à l’écoute des adultes autistes et de leur famille. Nous avons bien entendu que plusieurs personnes autistes avaient un malaise avec l’utilisation de la pièce de casse-tête qui se veut controversée depuis toujours », confie Nathalie Sapina, directrice générale d’Autisme Montérégie.

Les mots Diversité, Ouverture, Inclusion, Ensemble et Autisme ont été les éléments-clés et les mots forts qui ont inspiré la conception du logo. À travers sa légèreté, il se veut dynamique, coloré, vivant et actuel. « Le processus de création du logo a été un fabuleux travail d’équipe », ajoute Nathalie Sapina.

« Le nouveau logo met l’humain en avant-plan, où la diversité se retrouve à travers la grandeur, la couleur, la proximité, la différence et l’inclusion des personnes reflétées dans l’élément graphique du logo », dit Richard Marcotte, adulte autiste et membre du conseil d’administration. « Autisme Montérégie a démontré beaucoup d’écoute, une grande ouverture et une belle collaboration à travers ce processus », conclut-il.