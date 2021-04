Rappel: Saint-Jean-sur-Richelieu prévoit investir 8,2M$ dans ses parcs

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu poursuit ses efforts en investissant 8,2M$ dans l’entretien et le développement des infrastructures de loisirs en 2021. Cela se traduira notamment par le renouvellement de modules de jeux, l’ajout d’équipements ainsi que l’amélioration significative de plusieurs installations sportives.

« Plus que jamais, les Johannais et les Johannaises ont envie de sortir, de bouger en famille et de pratiquer des activités en plein air dans nos espaces verts. Nos parcs sont au cœur de nos vies de quartier, particulièrement en période de pandémie. C’est pourquoi investir dans le secteur des loisirs et des sports, c’est investir dans la qualité de vie de l’ensemble des citoyens », souligne le maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante.

Amélioration des infrastructures dans dix parcs

Dix parcs existants, répartis dans l’ensemble des secteurs de la Ville, feront l’objet de travaux au cours de l’été. Principalement, il s’agit de modernisation d’aires de jeux, de remplacement de mobilier, d’ajouts de modules de jeux et de réfection de sentiers.

Réaménagement de plateaux sportifs au parc Multisport Bleury

La Ville procédera à la première phase de réaménagement du parc Multisport Bleury. L’élément central de ce projet d’envergure consistera à la réfection du terrain de baseball pour permettre la tenue de parties de catégorie midget, ce qui répondra à un besoin important sur le territoire et favorisera le développement des jeunes joueurs. Les travaux comprennent également le reprofilage de la butte à glisser et la relocalisation de la patinoire et des terrains de pétanque. Ils commenceront à l’été et seront terminés pour la saison 2022.

Conversion d’un terrain naturel en surface synthétique au parc Pierre-Benoit

Les amateurs de soccer pourront profiter d’une nouvelle surface de jeu synthétique à Saint-Jean-sur-Richelieu. La Ville s’apprête à convertir l’un des terrains du parc Pierre-Benoit. La nouvelle installation permettra d’y tenir des parties de niveau compétitif, puisqu’elle répondra aux normes de Soccer Québec. Les travaux commenceront en mai et se poursuivront jusqu’à la fin de la saison.

Réfection complète de la piste d’athlétisme Pierre-Larose

La piste d’athlétisme Pierre-Larose du Complexe Claude-Raymond subira une véritable cure de rajeunissement au cours de la saison estivale. Les travaux, qui comprennent la pose d’un nouveau revêtement, répondront aux plus hauts standards et rehausseront le niveau de confort des athlètes. Ils commenceront au mois d’août et se termineront à l’automne.

Rêvons notre Centre de plein air: élaboration du concept en cours

En 2020, la Ville a entamé un processus de consultation en vue du réaménagement du Centre-de-Plein-air-Ronald-Beauregard. Des dizaines d’idées ont été recueillies auprès des citoyens, afin de moderniser ce site exceptionnel en bordure de la rivière Richelieu. L’élaboration du concept final est en cours et sera présenté ultérieurement à la population.

L’été 2021 est donc une saison de transition pour ce parc. Les citoyens auront accès aux jeux d’eau, aux terrains de volleyball de plage, aux modules de jeux, aux sentiers ainsi qu’à la location d’équipements nautiques. L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu agrémentera également le site avec des aménagements ludiques, comme ce fut le cas à l’hiver. La piscine demeurera toutefois fermée pour la saison.

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu compte près de 150 parcs et espaces verts répartis sur son territoire. Elle veille à l’acquisition, la modernisation, l’aménagement et l’entretien des équipements récréatifs de sorte qu’ils soient sécuritaires, accueillants et accessibles à la population.