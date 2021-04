Plus 180 000 $ pour l’organisation de la 4e édition du Colloque La RucHe en Montérégie 

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une aide financière de 183 514 $ à Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) pour la réalisation du 4e Colloque La RucHe, un événement d’envergure dédié à la gestion des ressources humaines dans la région de la Montérégie.

Pour l’édition 2021, la première réalisée en formule entièrement virtuelle, plus de 200 personnes venant d’entreprises de la Montérégie ou d’ailleurs sont attendues.

L’objectif de l’événement, ayant pour thème la capacité d’adaptation et la bienveillance, est de mieux outiller les dirigeants d’entreprises, les gestionnaires et les responsables des ressources humaines de l’ensemble des PME de la Montérégie afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs par une gestion stratégique et innovante.

Cette aide financière est attribuée dans le cadre de la mesure Concertation pour l’emploi, qui vise à accroître l’offre d’accompagnement auprès des entreprises en les encourageant à privilégier la concertation pour trouver des solutions durables, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

« La 4e édition du Colloque La RucHe en Montérégie représente une belle occasion pour les entrepreneurs de notre région de découvrir d’autres entreprises d’ici et d’échanger sur les différentes mesures qu’ils ont élaborées et mises en place cette dernière année afin de s’adapter à la pandémie. Cet événement témoigne de la volonté manifeste des entrepreneurs de notre région de continuer d’innover et de poursuivre leur développement. Ils contribuent ainsi à la vitalité économique de la Montérégie ainsi qu’à son rayonnement. Nous invitons les gestionnaires à participer en grand nombre à ce colloque », souligne Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de la Montérégie