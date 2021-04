Cliniques AstraZeneca : offre de vaccination élargie en Montérégie

La population du CISSS de la Montérégie-Centre âgée de 55 à 79 ans répond favorablement à l’invitation à recevoir le vaccin AstraZeneca. L’opération est un succès et se poursuivra au cours des prochains jours avec une offre de service élargie.

En plus de rendre ce vaccin disponible sans-rendez-vous au Quartier Dix30, le site de vaccination Panama offrira également des plages-horaires de vaccination AstraZeneca avec ou sans rendez- vous.

Vaccination avec AstraZeneca : les options



Quartier DIX30 (9415, boulevard Leduc, suite 5) à Brossard : prenez note que certaines heures ont été élargies :

- Sans rendez-vous : 11 avril, de 8 h à 22 h, et ce, malgré le couvre-feu. La preuve

vaccinale avec l’heure du rendez-vous pourra être présentée au besoin.

- Sans rendez-vous: 12-13 avril, de 8 h à 20 h.

Site Panama (1575, avenue Panama) à Brossard (ancien Loblaws) :

- Avec rendez-vous : 13 avril, de 8 h à 20 h.

- Avec et sans rendez-vous : 14 et 15 avril de 8 h à 20 h.

Les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous pour recevoir le vaccin peuvent dès maintenant le faire sur la plate-forme Clic santé (https://portal3.clicsante.ca/) ou en appelant au 450 644-4545 ou

au 1 877-644-4545.

Le vaccin AstraZeneca est disponible aux personnes qui sont nées en 1966 ou avant. Celles-ci doivent apporter leur carte d’assurance-maladie ou une carte d’identité pour s’identifier. Une personne qui n’a pas de carte d’assurance-maladie peut quand même recevoir le vaccin. Nous invitons également les gens à porter une manche courte pour faciliter la vaccination.

À ce jour, plus de 251 400 Montérégiens se sont fait vacciner. Il s’agit d’une étape cruciale pour nous permettre de limiter les impacts de la 3 e vague liée aux variants.