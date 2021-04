Vieux-Saint-Jean: retour du stationnement payant dès le 16 avril

Avec la reprise graduelle de l’activité économique et dans l’objectif de favoriser une rotation permettant d’assurer des espaces pour les différentes clientèles, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu informe que le stationnement hors rue dans le Vieux-Saint-Jean redeviendra payant à compter du 16 avril.

Les stationnements P3 (à côté du cinéma Capitol) et P4 (rue Champlain, entre Saint-Jacques et Saint-Charles) seront également tarifés dès le 16 avril, suite à l’installation des horodateurs. La tarification applicable pour tous les stationnements, qu’ils soient situés sur la rue ou hors rue, est de 0,50$/ demi-heure pour un maximum de 3 h, du dimanche au mercredi, de 9 h à 18 h et du jeudi au samedi, de 9 h à 21 h.

Vignettes

Les citoyens admissibles peuvent accéder aux formulaires en ligne permettant de se procurer une vignette annuelle de stationnement pour le Vieux-Saint-Jean. En raison des mesures de télétravail en vigueur occasionnant la fermeture des édifices municipaux, le formulaire et le paiement par chèque devront être postés à l’attention de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu – Section Revenus (75, rue Saint-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 2J8), ou déposés dans la boîte à courrier de l’édifice. Les vignettes pour résidents, travailleurs et plaisanciers sont vendues au coût de 100 $. Pour en savoir plus sur les vignettes et les modalités relatives au stationnement, les citoyens sont invités à consulter le www.sjsr.ca/stationnement.

Rappelons qu’afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre tous les usagers, les détenteurs de vignettes résidents et travailleurs doivent s’assurer de stationner dans les espaces réservés pour vignettes dûment identifiés par un panneau, durant les heures prescrites. Ils doivent aussi garer leur véhicule en marche avant, afin de permettre la lecture des plaques d’immatriculation à partir de la voie de circulation.

Stationnement intelligent

Pour faciliter la vie des utilisateurs, la Ville propose l’application mobile Secunik pour payer son stationnement avec son téléphone mobile. Avantageuse, celle-ci permet notamment de :

stationner son véhicule n’importe où dans le Vieux-Saint-Jean tant que son temps de stationnement n’est pas écoulé

d’ajouter du temps à son stationnement sans se déplacer

de recevoir un SMS pour ne pas dépasser le temps payé

Vous planifiez une sortie dans le Vieux-Saint-Jean? N’oubliez pas que plus de 1 700 espaces de stationnement sont à votre disposition dont 1 200 gratuits.

Mobilité durable

Le Vieux-Saint-Jean est aussi desservi par les lignes d’autobus urbaines verte, jaune et bleu et plusieurs supports à vélo attendent les cyclistes lors de leur halte dans le secteur.