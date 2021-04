L’APTS vote à majorité en faveur de la grève dans l’ensemble des établissements de la Montérégie

Plus d’un an après l’échéance de leur convention collective, les professionnels et les techniciens de la Montérégie se sont prononcés à plus de 90 % pour un mandat de grève, d’une durée d’au plus 10 jours, afin d’infléchir la position du gouvernement Legault face aux demandes des 60 000 membres de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

« Ça fait plus d’un an que nous tentons d’obtenir des solutions concrètes pour améliorer les conditions de travail dans le réseau de la santé et des services sociaux. Qu’avons-nous reçu en retour? Des offres nettement insatisfaisantes, qui n’apporteraient rien pour éliminer la surcharge de travail ni pour améliorer la reconnaissance du travail du personnel professionnel et technique. Les propositions du gouvernement accentueraient l’exode vers le privé et la pénurie de main-d’œuvre déjà criante [... ] », dénonce Émilie Charbonneau, représentante nationale.

Rappelons que l’APTS a déposé une série de propositions à ses vis-à-vis du Conseil du trésor afin d’améliorer concrètement l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre dans tous les secteurs du réseau de la santé et des services sociaux. N’ayant plus d’autre choix que le recours à un mandat grève, l’APTS consultera ses membres dans l’ensemble des régions du Québec jusqu’à la mi-mai.